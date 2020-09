Royal Blood streamen neuen Song "Trouble's Coming"

Foto: Dean Martindale

Zwar arbeitet das britische Rock-Duo Royal Blood noch am dritten Album, das nicht vor 2021 erscheinen soll - mit "Trouble's Coming" gibt es trotzdem schon mal einen neuen Song zu hören.

Bassist und Sänger Mike Kerr und Schlagzeuger Ben Thatcher sind nicht die Typen, die irgendwas überstürzen. Wieso auch: Mit ihrem namenlosen Debüt von 2014 und dem Nachfolger "How Did We Get So Dark?" haben sie sich einen enorm guten Ruf aufgebaut und sind zu einer der populärsten Rock-Bands des Planeten aufgestiegen, Mercury-Prize-Nominierung on top.

Jetzt hat das Duo aus Brighton mit "Trouble's Coming" einen ersten neuen Song veröffentlicht. Und der ist für Royal Blood-Verhältnisse recht überrschend - er hat nämlich gewisse Disco-Einflüssen. Es wirkt ein wenig, als hätten die beiden sich von Justice oder Daft Punk beeinflussen lassen.

Kerr erklärt: "Es war der Moment, in dem etwas 'klick' machte, in dem wir begannen, über diese wesentlich rigideren Dance-Beats zu spielen. Der Durchbruch bestand in der Erkenntnis, dass es tatsächlich einen gemeinsamen Nenner zwischen diesem hier und dem gab, was wir zuvor gemacht hatten. Es ist der AC/DC-Aspekt: was die Riffs so schneidend macht, ist der Beat."

"Obwohl wir uns oberflächlich gesehen von dem wegbewegten, was wir zuvor gemacht hatten, fühlte es sich nicht im Geringsten unnatürlich an, ganz im Gegenteil: Es fühlte sich wie eine Rückkehr zu der Musik an, die wir von Beginn an liebten: Daft Punk, Justice, Sachen, die stark Groove-orientiert sind. Alles dreht sich um den Beat. Es fühlte sich nach vertrautem Terrain an, zugleich war es etwas, das wir in uns selbst zensiert hatten", führt Kerr fort.

Thatcher ergänzt: "Als wir bekannt wurden, bestand die Band aus nur zwei Elementen. Ich musste nicht einfach nur den Beat halten, sondern die Wechsel in unterschiedliche Farben tauchen. Klanglich haben wir beide eine schwere Fracht getragen. Nun war die Herausforderung eine andere, vielleicht weniger breit in der Variation, doch als Drummer unglaublich befriedigend."

Royal Blood arbeiten aktuell an ihrem dritten Album, das für 2021 erwartet wird.

Stream: Royal Blood - "Trouble's Coming"