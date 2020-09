Fleet Foxes veröffentlichen überraschend neues Album "Shore"

Die Indiefolker Fleet Foxes haben ohne großen Vorlauf ihr neues Album "Shore" veröffentlicht. Premiere feierte das mit einem gleichnamigen begleitenden Film.

Zumindest wenige Tage im Voraus hatten Fleet Foxes durchblicken lassen, dass ihr viertes Album kurz bevor steht. Nachdem bereits am Sonntag Plakate für ein neues Album der Seattler Indiefolker in Paris gesichtet worden waren, meldete sich die Band am gestrigen Montag selbst zu Wort: Ihr neues Album "Shore" werde am Dienstag, den 22. September um Punkt 15.31 Uhr erscheinen - pünktlich zur herbstlichen Tag-und-Nacht-Gleiche, auch Äquinoktium genannt. Für die Premiere solle "Shore" mit einem gleichnamigen 55-minütigen Super-16-Millimeter-Film von Regisseurin Kersti Jan Werdal zu sehen und zu hören sein.

Schon die ersten Teaser-Schnipsel der Platte hatten darauf schließen lassen, dass die Band sich treu bleibt: verwaschene Folk-Akustikgitarren treffen sehnsuchtsvoll hingehauchten Gesang, alles verströmt den nostalgischen Charme einer vergangenen Ära, ohne dabei gestrig zu wirken.

Fleet Foxes hatten schon seit Anfang 2019 Demos und neue Songs im Netz vorgestellt und auch eine zensierte Tracklist der Platte geteilt, sich aber nicht konkret zu einem möglichen neuen Album geäußert. Laut Medienberichten soll Grizzly Bear-Gitarrist Daniel Rossen auf dem neuen Album zu hören sein.

Zuletzt war die Raritäten-Sammlung "First Collection" (2018) erschienen, das jüngste Studioalbum "Crack-Up" stammt von 2017.

Wir hatten die Gelegenheit, "Shore" schon vorab zu hören. Deshalb könnt ihr bereits jetzt unsere Albumreview lesen.

Video: Fleet Foxes - "Shore" (Album & Super-16mm-Film)

Cover & Tracklist: Fleet Foxes - "Shore"

01. "Wading In Waist-High Water"

02. "Sunblind"

03. "Can I Believe You"

04. "Jara"

05. "Featherweight"

06. "A Long Way Past The Past"

07. "For A Week Or Two"

08. "Maestranza"

09. "Young Man's Game"

10. "I'm Not My Season"

11. "Quiet Air / Gioia"

12. "Going-to-the-Sun Road"

13. "Thymia"

14. "Cradling Mother, Cradling Woman"

15. "Shore"

Album-Stream: Fleet Foxes - "Shore"

Tweet: Plakate für neues Fleet-Foxes-Album in Paris (20.09.2020)