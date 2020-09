Newsflash (Thees Uhlmann, Anti-Flag, The Casting Out u.a.)

Neuigkeiten von Thees Uhlmann, Anti-Flag, The Casting Out, Jeff Tweedy, Lambchop, Sunflower Bean, Petter Carlsen und Kochen mit Mastodon.

+++ Thees Uhlmann hat einen Mitschnitt seiner Lesung "Thees Uhlmann liest & singt Die Toten Hosen" vom 13. Januar veröffentlicht. Bei der fast dreistündigen Veranstaltung las Uhlmann nicht nur aus seinem Buch "Thees Uhlmann über die Toten Hosen" vor, das in der KiWi Musikbibliothek veröffentlicht wurde, sondern spielte auch einige Songs von sich und der Düsseldorfer Band. Im Publikum des ausverkauften Savoy-Theaters in Düsseldorf saßen auch die meisten Mitglieder der Toten Hosen. Außerdem hat Uhlmann sein Coveralbum "Gold" nun auch auf Vinyl veröffentlicht. Bisher war es nur als Teil der Deluxe-Version von Uhlmanns aktuellem Album "Junkies und Scientologen" erschienen. "Gold" könnt ihr im Online-Shop von Grand Hotel van Cleef für 17 Euro kaufen.

Stream: Thees Uhlmann liest und singt die Toten Hosen

+++ Anti-Flag haben einen Trailer zu ihrer anstehenden Band-Doku geteilt. "Beyond Barricades" zeigt die musikalische sowie politische Geschichte der 1993 gegründeten Punkrock-Band und wird am 3. Oktober via Veeps als Stream zur Verfügung gestellt. Tickets und Bundles für die Premiere, bei der die Band vorab auch für ein Q&A zur Verfügung stehen wird, sind via Veeps erhältich.

Video: Trailer zu "Beyond Barricades: The Story of Anti-Flag"

+++ The Casting Out legen ihr drittes Album "!!!" neu auf. Das Album des Nebenprojekts von Boysetsfire-Sänger Nathan Gray erschien ursprünglich schon 2010 und ist schon lange nicht mehr leicht erhätlich. Für die Reissue wurde es komplett remastert. Die Vinyl-Neuauflage kommt in vier verschiedenen Farben und ist auf 500 Stück limitiert. Für das 3D-Artwork liegt den Platten eine 3D-Brille bei. "!!!" erscheint am 25. September über End Hits. Zum remasterten Song "The Power And The Glory" gibt es jetzt ein Lyric-Video. Er und "...Say It" sind auch vorab im Stream zu hören.

Video: The Casting Out - "The Power And The Glory"

Stream: The Casting Out - "...Say It", "The Power And The Glory"

+++ Jeff Tweedy hat sein viertes Soloalbum angekündigt. Es heißt "Love Is The King" und erscheint am 23. Oktober über dBpm - jedoch erst einmal nur digital. Schon jetzt hat Tweedy die beiden Songs "Guess Again" und den Titeltrack des Albums veröffentlicht. "Zu Beginn des Lockdowns habe ich angefangen Country-Songs zu schreiben um mich selbst zu trösten", sagt Tweedy zur Entstehung des Albums. Ebenfalls im Oktober erscheint Tweedys zweites Buch "How To Write One Song" über Faber Social.

Video: Jeff Tweedy - "Guess Again"

Video: Jeff Tweedy - "Love Is The King"

Stream: Jeff Tweedy - "Guess Again"

Stream: Jeff Tweedy - "Love Is The King"

Cover & Tracklist: Jeff Tweedy - "Love Is The King"

01. "Love Is the King"

02. "Opaline"

03. "A Robin Or A Wren"

04. "Gwendolyn"

05. "Bad Day Lately"

06. "Even I Can See"

07. "Natural Disaster"

08. "Save It For Me"

09. "Guess Again"

10. "Troubled"

11. "Half-Asleep"

+++ Lambchop covern Tweedys Band Wilco auf ihrem neu angekündigten Coveralbum. "Trip" beinhaltet sechs Songs, die von je einem Bandmitglied ausgewählt wurden, das dann auch die jeweilige Aufnahmesession leitete. "Ich wollte sehen, was passiert, wenn ich mich soviel wie möglich aus dem Prozess raushalte", sagte Mastermind Kurt Wagner, der normalerweise für Texte und Musik verantwortlich zeichnet, in einem Statement dazu. Als erste Auskopplung gibt es nun Wilcos "Reservations" zu hören, das 2002 auf deren Album "Yankee Hotel Foxtrot" erschienen war. Neben einem Stevie-Wonder-Cover, hat mit "Weather Blues" auch ein bislang unveröffentlichter Song von Yo La Tengo-Bassist James McNew seinen Weg auf die Platte gefunden. Diese erscheint am 13. November via City Slang und kann bereits vorbestellt werden. Das Album folgt auf ihr aktuelles Studioalbum "This (Is What I Wanted To Tell You)" vom vergangenen März 2019.

Stream: Lambchop - "Reservations" (Wilco-Cover)

Cover & Tracklist: Lambchop - "Trip"

01. "Reservations" (Wilco)

02. "Where Grass Won't Grow" (Earl "Peanutt" Montgomery)

03. "Shirley" (Mirrors)

04. "Golden Lady" (Stevie Wonder)

05. "Love Is Here And Now You're Gone" (The Supremes)

06. "Weather Blues" (James McNew von Yo La Tengo; unveröffentlicht)

+++ Sunflower Bean haben ihren neuen Song "Moment In The Sun" inklusive Video veröffentlicht. Der Clip arrangiert zwei Welten nebeneinander. Eine isolierte, wie sie viele von uns nun schon seit Monaten kennen, zu Hause, alleine, im Schlafzimmer; die andere findet draußen statt, unter der Sonne und trägt die Quintessenz des Songs in sich: was wirklich wichtig ist im Leben, die Momente, die wir mit denen verbringen, die wir lieben. "I don't need money/ I don't need to be cool/ I'd trade it for a moment in the sun with you", singt Julia Cumming hier. Der erste Song des Ensembles in diesem Jahr fällt mit seinen synth-gefärbten 80s-Gitarrenriffs ein ganzes Stück poppiger aus als ihre aktuelle EP "King Of The Dudes" aus dem Jahr 2019 oder ihr zweites Album "Twentytwo In Blue" von 2018. Seht euch das bunte Video mit Sängerin Julia Cumming und Netflix' "When They See Us"-Darsteller Marquis Rodriguez dazu an.

Video: Sunflower Bean - "Moment In The Sun"

Stream: Sunflower Bean - "Moment In The Sun"

+++ Petter Carlsen hat ein neues Album angekündigt und die Single "Good News" in Form eines Lyric-Videos veröffentlicht. Das neue Album heißt "The Sum Of Every Shade" und erscheint am 13. November über Friskt Pust. Das bislang letzte Album des Singer/Songwriters aus Norwegen war "Glimt", das vor drei Jahren erschien.

Video: Petter Carlsen - "Good News"

Stream: Petter Carlsen - "Good News"

+++ Mastodon-Bassist Troy Sanders hat in einem Youtube-Video seine ganz speziellen Kochkünste unter Beweis gestellt. Als "Chef Troyardee" zeigt er, wie gute Pizza gemacht wird. Der Teig besteht dabei aus einer Schallplatte von Mastodons aktueller Raritäten-Compilation "Medium Rarities". Auch beim Belag hat Sanders einige Geheimtipps auf Lager: Grüne Paprikas wären zum Beispiel erst dann auf ihrem geschmacklichen Höhepunkt, wenn sie langsam schwarz werden und fast verrotten. "Chef Troyardee" ist während des Videos sehr geduldig mit seinen Kochschülern und versichert immer wieder: "Es ist OK Fehler zu machen!" Wir sind gespannt auf das Rezept der nächsten Folge, wenn es denn hoffentlich eine gibt.

Video: "Cooking With Mastodon - Chef Troyardee"