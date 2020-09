Chris Cornells Nachlassverwaltung teilt bisher unveröffentlichte Version von "Only These Words"

Anlässlich des 16. Geburtstags von Chris Cornells Tochter Toni wurde eine kurze Song-Skizze von "Only These Words" über dessen Instagram-Account veröffentlicht.

Ursprünglich ist "Only These Words" auf Chris Cornells 2015er Soloalbum "Higher Truth" erschienen. Zum 16. Geburtstag seiner Tochter Toni wurde über Chris Cornells Instagram-Profil ein 75-sekündiger Clip veröffentlicht.

In dem hören und sehen wir, wie Cornell seine Baby-Tochter beruhigt, dann setzt besagter Song in einer anderen Version ein - während Tochter und Vater in diversen Familienfotos zu sehen sind. Dem Begleittext zufolge handelt es sich hierbei um die "originale Version" des Songs.

Zuletzt hörten wir von einem sich angeblich in Arbeit befindlichen Film namens "Black Days" über die letzten Tage von Cornell, der aber offensichtlich nicht von der Nachlassverwaltung abgesegnet wurde. Davor war eine Cornell-Biografie namens "Total F*cking Godhead" von Musikjournalist Corbin Reiff erschienen.

Chris Cornell - "Only These Words"