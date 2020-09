Newsflash (Puscifer, Smashing Pumpkins, Die Ärzte u.a.)

Neuigkeiten von Puscifer, Smashing Pumpkins, Die Ärzte, Touché Amoré, Brutus, Pup, Death Valley Girls und Stereokeys.

+++ Puscifer haben ein neues Album angekündigt und den neuen Song "The Underwhelming" veröffentlicht. "Existential Reckoning" erscheint am 30. Oktober. Der "Money Shot"-Nachfolger besteht aus zwölf Songs, darunter auch das bereits veröffentlichte "Apocalyptical". Die Band hatte immer wieder angedeutet an neuer Musik zu arbeiten, den Release des neuen Album jedoch erst jetzt offiziell bestätigt. "The Underwhelming" ist das erste Puscifer-Album seit fünf Jahren.

Video: Puscifer - "The Underwhelming"

Stream: Puscifer - "The Underwhelming"

Cover & Tracklist: Puscifer - "Existential Reckoning"

01. "Bread And Circus"

02. "Apocalyptical"

03. "The Underwhelming"

04. "Grey Area 5.1"

05. "Theorem"

06. "UPGrade"

07. "Bullet Train To Iowa"

08. "Personal Prometheus"

09. "A Singularity"

10. "Postulous"

11. "Fake Affront"

12. "Bedlamite"

+++ Die Smashing Pumpkins haben ihr neues Doppelalbum "Cyr" angekündigt. Das trägt denselben Titel wie die Ende August veröffentlichte Single, erscheint am 27. November und wird insgesamt 20 Songs umfassen. Der Titeltrack war nach Ablauf des ersten Countdowns auf der Homepage der Band zusammen mit "The Colour Of Love" erschienen. Der zweite Countdown galt der gestrigen Ankündigung ihres elften Albums, das ihr bereits vorbestellen könnt. Das Album soll von einer fünfteiligen Zeichentrickserie namens "In Ashes" begleitet werden, die Frontmann Billy Corgan geschrieben hat. Die ersten beiden Episoden erscheinen am 25. September, einen Trailer seht ihr weiter unten.

Cover & Tracklist: Smashing Pumpkins - "Cyr"

01. "The Color Of Love"

02. "Confessions Of A Dopamine Addict"

03. "Cyr"

04. "Dulcet In E"

05. "Wrath"

06. "Ramona"

07. "Anno Satana"

08. "Birch Grove"

09. "Wyttch"

10. "Starrcraft"

11. "Purple Blood"

12. "Save Your Tears"

13. "Telegenix"

14. "Black Forest, Black Hills"

15. "Adrennalynne"

16. "Haunted"

17. "The Hidden Sun"

18. "Schaudenfreud"

19. "Tyger, Tyger"

20. "Minerva"

Video: Trailer zu "In Ashes"

+++ Die Ärzte haben "In The Ä Tonight"-Tour aufs nächste Jahr verschoben. Wegen der Auflagen aufgrund der Coronavirus-Pandemie können die eigentlich für dieses Jahr geplanten Konzerte nicht stattfinden. Bereits gekaufte Tickets behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit oder können ab dem 28. September zurückgegeben werden. Die Ärzte haben dann auch ihr neues Album dabei: "Hell" erscheint am 23. Oktober, zu hören gab es daraus zuletzt die Single "Morgens Pauken".

Live: Die Ärzte

30.10.2021 Berlin – Max-Schmeling-Halle

31.10.2021 Berlin – Max-Schmeling-Halle

02.11.2021 Frankfurt – Festhalle

03.11.2021 Frankfurt – Festhalle

09.11.2021 Hannover – ZAG Arena

10.11.2021 Hannover – ZAG Arena

11.11.2021 Bremen – ÖVB Arena

15.11.2021 Leipzig – Arena

16.11.2021 Leipzig – Arena

18.11.2021 Köln – Lanxess Arena

26.11.2021 Chemnitz – Messe Chemnitz

28.11.2021 Erfurt – Messe

30.11.2021 Dortmund – Westfalenhalle 1

01.12.2021 Dortmund – Westfalenhalle 1

02.12.2021 Dortmund – Westfalenhalle 1

05.12.2021 Hamburg – Barclaycard Arena

06.12.2021 Hamburg – Barclaycard Arena

08.12.2021 Stuttgart – Schleyer-Halle

09.12.2021 Stuttgart – Schleyer-Halle

11.12.2021 Bad Hofgastein – Sound & Snow

14.12.2021 Zürich – Hallenstadion

15.12.2021 Zürich – Hallenstadion

17.12.2021 Wien – Wiener Stadthalle

18.12.2021 Wien – Wiener Stadthalle

20.12.2021 München – Olympiahalle

21.12.2021 München – Olympiahalle

+++ Touché Amoré haben ein Video zu ihrem Track "Limelight" geteilt. Mit der Veröffentlichung des in Zusammenarbeit mit Andy Hull von Manchester Orchestra entstandenen Songs kündigten sie Ende Juli ihr für den 9. Oktober erwartetes Album "Lament" an. Im Video tritt die Post-Hardcore-Band tief in der Nacht in einer Bar auf, während sich eine mysteriöse Geschichte um sie herum abspielt. Mit "I'll Be Your Host" gab es zuletzt einen zweiten Song vorab zu hören.

Video: Touché Amoré - "Limelight" (feat. Andy Hull)

+++ Brutus haben ein Live-Video zu ihrem Song "All Along" veröffentlicht. Die Aufnahme entstand in ihrer Heimatstadt Ghent im vergangenen Jahr während eines Auftritts, der zur Gänze auf dem im Juli angekündigten Album "Live in Ghent" des belgischen Post-Hardcore-Trios zu hören sein wird. Das Livealbum erscheint am 23. Oktober via Hassle .

Video: Brutus - "All Along" (Live in Ghent)

Stream: Brutus - "All Along" (Live in Ghent)

+++ Pup haben die neue EP "This Place Sucks Ass" angekündigt und daraus den Song "Rot" veröffentlicht. Die EP erscheint am 23. Oktober über Little Dipper und kann über den Onlineshop thisstoressucksass.com in verschiedenen Bundles vorbestellt werden. Außerdem spielen die vier Kanadier am 23. Oktober ein Livestreamkonzert, um den Release zu feiern. Tickets dafür gibt es auf der Plattform Noonchorus für rund 11 Euro, oder gleich in Verbindung mit den EP-Bundles. Pup haben dieses Jahr bereits den Song "Anaphylaxis" und das Grandaddy-Cover "A.M. 180" veröffentlicht, die beide auch auf "This Place Sucks Ass" erscheinen.

Video: Pup - "Rot"

Stream: Pup - "Rot"

Cover & Tracklist: Pup - "This Place Sucks Ass (EP)"

01. "Rot"

02. "Anaphylaxis"

03. "A.M. 180"

04. "Nothing Changes"

05. "Floodgates"

06. "Edmonton"

+++ Death Valley Girls haben den Titeltrack ihres kommenden Albums "Under The Spell Of Joy" geteilt. Der wird von einem fröhlichen Kinder-Chor eingeleitet und baut von dort ausgehend das Rock-Fundament immer weiter aus. Dem Titel gingen die beiden Single-Auskoppelungen "The Universe" und "Hold My Hand" voraus. Das dritte Album der Garage-Rock-Band erscheint zwei Jahre nach "Darkness Rains" am 2. Oktober via Suicide Squeeze und kann auf Bandcamp in verschiedenen Editionen vorbestellt werden.

Stream: Death Valley Girls - "The Universe"

+++ Stereokeys haben ihre neue Single "Hindsight" inklusive Musikvideo veröffentlicht. Das Indierock-Quartett aus dem Sauerland hatte zuletzt im Mai den Song "Once In A While" geteilt. 2019 erschien die aktuelle EP "III".

Video: Stereokeys - "Hindsight"

Stream: Stereokeys - "Hindsight"