VISIONS Premiere: Desert-Rock-Supergroup Big Scenic Nowhere streamt epischen "Lavender Blues"

Big Scenic Nowhere, bestehend aus unter anderem Mitgliedern von Fu Manchu, Yawning Man und Mos Generator, streamen den 13-minütigen Titeltrack von ihrer kommenden "Lavender Blues"-EP.

Das geht zack auf zack bei Big Scenic Nowhere. Erst Ende August 2019 debütierte die Supergroup mit der EP "Dying On The Mountain". Ende Januar erschien dann das erste Album "Vision Beyond Horizon", und am 23. Oktober soll mit "Lavender Blues" die nächste EP kommen.

Im Kern bestehen Big Scenic Nowhere aus Gitarrist und Bassist Bob Balch von Fu Manchu, Gitarrist Gary Arce von Yawning Man und dem multitalentierten Tony Reed von Mos Generator

Auf der neuen EP bekommen sie Unterstützung von Keyboarder Per Wiberg (Spiritual Beggars, Ex-Opeth), Gitarrist Daniel Mongrain von Voivod und Chris Goss von Masters Of Reality.

Der Sound der EP ist eher mellow und psychedelisch, wabert und mäandert irgendwo durch Space- und Desert Rock. Die drei neuen Songs haben eine Spielzeit von 25 Minuten. Der Titeltrack ist offensichtlich das Kernstück. Tony Reed hat sich auch um den Mix und das Mastering gekümmert, und der Münsteraner Design-Zauberer Max Löffler hat erneut das tolle Äußere geschaffen.

