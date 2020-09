King Gizzard stellen neuen Song "Straws In The Wind" mit Video vor

Die australischen Psych-Weirdos King Gizzard & The Lizard Wizard teilen mit "Straws In The Wind" den bereits dritten neuen Song der vergangenen Monate. Konkrete Aussagen zu einem möglichen neuen Album gibt es bislang jedoch nicht.

Im Juli kam das introspektive Eastern-Folk-Stück "Honey", exakt einen Monat später erschien das nicht minder fernöstlich klingende "Some Of Us". Kurz danach überraschten King Gizzard & The Lizard Wizard mit der unschönen Nachricht, dass Zweitschlagzeuger und Flightless-Labelmacher Eric Moore aus der Band aussteigt. Den Kreativfluss der Australier dürfte das jedoch kaum stoppen.

Möglicherweise handelt es sich bei den neuen Songs um die ersten Vorboten eines zweiten Teils des ebenfalls ziemlich orientalisch angehauchten "Flying Microtonal Banana" (2017) - schließlich geht auch das dritte neue, gerade veröffentlichte Stück "Straws In The Wind" stilistisch in die gleiche Richtung.

Der fast sechsminütige Song ist akustisch instrumentiert - und den Gesang übernimmt diesmal Keyboarder und Mundharmonika-Spieler Ambrose Kenny-Smith. Im Video von Jason Galea, der seit Jahren die Videos und Artworks der Band kreiert, sehen wir die Band in einem Hurrikan vorm Bluescreen herumalbern.

Das aktuelle Studioalbum von King Gizzard, das Metal-lastige "Infest The Rats' Nest" erschien vor rund einem Jahr.

King Gizzard & The Lizard Wizard - Straws In The Wind