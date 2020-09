Dave Grohl schreibt Song für Nachwuchs-Drummerin

Foto: Screenshot Youtube

Nachdem Dave Grohl sich kürzlich bereits auf ein Drum-Duell mit Drum-Talent Nandi Bushell eingelassen hatte, hebt er den "Zweikampf" der beiden nun auf ein neues Level: Grohl hat der Nachwuchs-Drummerin einen eigenen Theme-Song geschrieben.

Mitte August hatte die zehnjährige Britin Nandi Bushell - gesegnet nicht nur mit Schlagzeug- sondern auch Show-Talent - im Rahmen eines Drum-Covers des Foo Fighters-Klassikers "Everlong" Dave Grohl zu einem Drum-Battle herausgefordert. Grohl stieg auf die Herausforderung ein und forderte die Nachwuchs-Schlagzeugerin per Video seinerseits mit dem Them Crooked Vultures-Song "Dead End Friends" heraus.

Nachdem Bushell diesen Konter souverän beantwortete, legt Grohl nun direkt nach: Er hat Bushell einen eigenen Theme-Song geschrieben. Darin preist Grohl sie als "Number one supergirl" und "Best drummer in the world", unterstützt wird er dabei von seinen Töchtern - "The Grohlettes" - als Backgroundsängerinnen. Und natürlich enthält der Track standesgemäß auch ein saftiges Drum-Break in der Mitte.

Bushell filmte sich dabei, wie sie sich Grohls Video erstmals ansah. Die zunächst sprachlose Musikerin bricht anschließend in Begeisterung aus - und schmiedete direkt den Plan, Grohls Song mit allen Instrumenten als Replik zu covern.

Bushell wurde als Youtuberin mit ihren Drum-Covern bekannt, rund 161.000 Fans folgen ihrem Kanal auf der Video-Plattform. Zuvor hatte sie für ihre Clip auch schon Lob und Geschenke von Tom Morello und Metallicas Kirk Hammett erhalten.

Video: Dave Grohl schreibt Song für Nandi Bushell

Video: Nandi Bushell reagiert auf Dave Grohls Song