Idles kündigen Tourdaten für 2021 an

Foto: Tom Ham

Idles schmieden wieder Tourpläne. Mit ihrem neuen Album "Ultra Mono" wollen die Briten im nächsten Jahr auch in Deutschland auf die Bühnen.

Und die werden immer größer: Nach dem großen Erfolg von "Joy As An Act Of Resistance" (2018) und der anschließend ausverkauften Tour wollen Idles nun das Kölner E-Werk, die Muffathalle in München, das Hamburger Docks und die Columbiahalle in Berlin füllen. Das wird ihnen sicher auch gelingen - deshalb solltet ihr schnell sein beim Kartenvorverkauf. Der startet am Freitag, den 11. September um 11 Uhr. Tickets gibt es dann unter anderem via Eventim.

Wer Idles noch nie live gesehen hat, bekam Ende 2019 mit dem ersten Livealbum "A Beautiful Thing: Idles Live At Le Bataclan" einen Eindruck von der gewaltigen Energie, die die Punks in jedem Konzertsaal entfesseln. Wenn das mit der Tour im Frühsommer 2021 klappt, kommen die Songs von "Ultra Mono" dazu, dem dritten Album der Band, das am 25. September erscheint.

Bisher gibt es daraus die Singles "Mr. Motivator", "Grounds", "A Hymn" und "Model Village" zu hören. Morgen soll mit "Reigns" eine weitere Single erscheinen, am Tag der Veröffentlichung des Albums schließlich ein Video zu "War", der ähnlich wie die vorangegangenen Album-Opener "Heel/Heal" und "Colossus" sicher das ein oder andere Konzert mit einem Knall eröffnen wird - so viel können wir nach den ersten Redaktions-internen Durchläufen der Platte versprechen.

Während ihrer neu angekündigten Headliner-Tour spielen Idles außerdem als Support für Pearl Jam in Deutschland. Diese Termine findet ihr weiter unten, sie sind allerdings beide ausverkauft.

Live: Idles

31.05. Hamburg - Docks

01.06. München - Muffathalle

04.07. Berlin - Columbiahalle

05.07. Köln - E-Werk

Instagram-Post: Idles kündigen Tour an

Live: Pearl Jam + Idles

23.06. Berlin - Waldbühne

16.07. Frankfurt/Main - Festhalle