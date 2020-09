West End Motel (Mastodon) streamen neuen Song "New Wave Kid"

West End Motel haben den neuen Song "New Wave Kid" veröffentlicht. Der bringt der Country-Spaßtruppe um Mastodon-Gitarrist Brent Hinds dem Songtitel gemäß die 80er bei.

Offenbar haben West End Motel erst die Zwangspause der vergangenen Monate genutzt, um mal wieder gemeinsam etwas zu machen: Im Vorspann des Videos zu "New Wave Kid" sieht man Mastodon-Gitarrist Brent Hinds und seine Mannschaft beim Herumulken mit Corona-Maske (und am Ende des Clips lässt sich Hinds gar zum zeitweise ziemlich populären Floss-Dance hinreißen).

Der Track kreuzt dann den bisherigen Akustikgitarren-lastigen Country des Projekts mit 80er-New-Wave, zwischendurch haben auch noch ein paar Springsteen-Keyboard-Töne in einer quietschigen 80er-Inkarnation Platz, während Hinds mit Boss-Pathos eine Nostalgie-Geschichte vom titelgebenden tanzwütigen "New Wave Kid" erzählt, das er mal gewesen sein will. Nach gut zwei Minuten gehen kurz die Thin Lizzy-Gitarren mit ihm durch, bevor er sich wieder fängt.

West End Motel waren 2011 erstmals auf einem Split-Album mit Hinds' Rockabilly-Metal-Band Fiend Without A Face in Erscheinung getreten. 2012 folgte das Debütalbum "Only Time Can Tell", das noch deutlich von Künstlern wie Nick Cave und Gogol Bordello inspiriert schien. Der Nachfolger "Bad With Names, Good With Faces" verlegte sich dann 2017 eher auf Country-Töne.

Mit Mastodon veröffentlicht Hinds in wenigen Tagen die Raritäten-Compilation "Medium Rarities", außerdem ist ein Nachfolger zum Studioalbum "Emperor Of Sand" (2017) in Arbeit.

Video: West End Motel - "New Wave Kid"

Stream: West End Motel - "New Wave Kid"