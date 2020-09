VISIONS 30th Anniversary Festival mit Gluecifer und Kadavar abgesagt

Ganz überraschend kommt es sicher nicht, doch dafür haben wir jetzt die Gewissheit: Unsere für den September geplanten Dortmunder Anniversary-Shows mit Gluecifer, Kadavar und weiteren langjährigen Freunden unseres Hauses können nicht stattfinden. Alle Infos dazu hier.

Die aktuellen Corona-Auflagen des Landes Nordrhein-Westfalen für Veranstaltungen dieser Art sind dahingehend eindeutig, und natürlich steht die Sicherheit unserer Gäste über allem. Wir hätten es gerne mal wieder mit euch knallen lassen, 30 Jahre VISIONS waren der perfekte Anlass. Es sollte diesmal nicht sein.

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir euch nicht eher informieren konnten. Der bisherige Landesbeschluss galt bis Montag, den 31.08. - mit angedachten Terminen am 10. und 11. September hatten wir also ein denkbar knappes Zeitfenster, um auf einen neuen Beschluss verbindlich reagieren zu können. Wir haben in den vergangenen 72 Stunden alle Optionen geprüft, denn die Lage im Land gilt weiterhin als dynamisch, wie es dieser Tage so oft heißt.

Natürlich haben auch wir bis zuletzt gehofft, dass sich vielleicht noch ein Weg finden wird, die Konzerte in einem darstellbaren, würdigen und zugleich verantwortungsvollen Rahmen stattfinden zu lassen. Das lassen die neuerlichen Restriktionen für Großveranstaltungen aber leider nicht zu. Bisher haben wir keine Pläne, die Veranstaltung in dieser Form nachzuholen. Doch es wird eine Zeit nach der Krise geben, und dann hoffen wir, wieder mit euch feiern zu können.

Eure Tickets könnt ihr über die Vorverkaufsstellen zurückgeben, an denen ihr sie erworben habt.

Wir hätten euch gerne bessere Nachrichten überbracht. An dieser Stelle noch mal ein dickes Dankeschön an Kadavar und Gluecifer für ihre Geduld in diesen schwer planbaren Zeiten.

Bleibt gesund!

Euer VISIONS-Team