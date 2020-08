Smashing Pumpkins streamen neue Songs "Cyr" und "The Colour Of Love"

Die Smashing Pumpkins stellen gleich zwei neue Songs vor, allerdings ohne ihnen viel Futter zur Seite zu stellen. Die Stücke sind 80s-infizierter Wave-Pop.

Die Smashing Pumpkins hatten vor einigen Tagen sechs Countdowns auf ihrer Homepage gestartet. Der erste ist jetzt abgelaufen. Das Ergebnis spiegelt sich in zwei neuen Songs wider, die die Band um Mastermind Billy Corgan ohne zusätzliche Infos zum Stream bereitgestellt hat.

Ob es sich um Stücke zum Nachfolger des 2018er Albums "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun." handelt, ist noch nicht klar. Immerhin arbeite Corgan wohl parallel an einem für dieses Jahr (also in 90 Tagen?) geplanten Doppelalbum. Aber auch Gitarrist Jeff Schroeder deutete an, dass Corgan wohl noch an einem weiteren Album arbeitet.

Die zwei neuen Songs jedenfalls haben (leider) nicht viel mit Rock zu tun. Es ist Synthesizer-verzierter Wave-Pop mit weiblichen Backings und näher an der kühlen Maschinen-Musik eines Gary Numan denn bei der eigenen Band-Vergangenheit.

Stream: Smashing Pumpkins - "Cyr"

Stream: Smashing Pumpkins - "The Colour Of Love"