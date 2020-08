Update zum VISIONS Anniversary Festival im September

Im September wollten wir eigentlich unsere geplanten Anniversary-Konzerte mit Gluecifer und Kadavar nachholen - doch die aktuelle Lage wirft viele Fragen auf. Auch bei uns - deshalb hier ein kurzes, leider noch nicht endgültiges Update.

Wir würden euch gerne endlich etwas Verbindliches zu unseren geplanten Anniversary-Konzerten mit Gluecifer und Kadavar sagen und erklären, ob und in welchem Rahmen die in den September verschobenen Shows in Dortmund stattfinden können.

Darüber können wir zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht final entscheiden. Die aktuell gültige Terminierung des Landes Nordrhein-Westfalen für Verbote von Veranstaltungen liegt weiter am 31. August. Es ist aber weiterhin völlig offen, wie es danach weitergehen soll - und wir können uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass plötzlich alles wieder so ist wie vorher, vor allem bei erneut steigenden Fallzahlen.

Wir hoffen, dass so schnell wie möglich Klarheit darüber herrscht, und werden euch dann unverzüglich über alle Kanäle informieren, was mit den Konzerten passiert. Wir bitten vielmals um euer Verständnis, sind zu diesem Zeitpunkt aber noch machtlos.

Euer VISIONS-Team