VISIONS Premiere: Punkrocker UxB streamen neues Album "Westworld Crisis" vorab

Foto: Jack Grisham

UxB veröffentlichen diesen Freitag ihr Debüt "Westworld Crisis" via Demons Run Amok. Hier könnt ihr die zwölf druckfrischen Punkrock-Songs bereits vorab im Stream hören.

Ehemalige Mitglieder der kalifornischen Punkband U.S. Bombs hatten sich 2015 von Sänger und Pro-Skater Duane Peters getrennt - vor allem wegen dessen immer weiter nach rechts driftenden politischen Ansichten, die er lautstark äußerte und von denen der Rest der Band sich ganz klar distanzieren will.

Gemeinsam mit The Aggrolites-Frontmann Jesse Wagner formierten Kerry Martinez (Shattered Faith, Bad Luck Charms), Wade Walston (Suburbia, D.I., Agent Orange), Chip Hanna (One Man Army, Weirdos, T.S.O.L.) das neue Projekt United x Bombs, kurz UxB. "UXB" steht dabei auch für "unexploded bombs", also Blindgänger, die noch nicht (vollständig) detoniert sind und daher eine potentielle Gefahrenquelle darstellen.

"Westworld Crisis" kombiniert nun deren Bay-Area- und '77-Punk, wobei man die Einflüsse von The Clash und Joe Strummers späterer Band The Mescaleros zum Beispiel in "Night Marchers" noch immer deutlich hört, mit Wagners gurgelnder Stimme, die auch abseits des Reggae und Ska der Aggrolites gut funktioniert und zum Beispiel in "Dance Live Dance" richtig Laune macht.

Bei uns könnt ihr schon jetzt in das gesamte Album reinhören, bevor es am kommenden Freitag, den 14. August offiziell erscheint. Im Webshop des Labels gibt es die Platte in drei verschiedenen Vinyl-Farben zur Vorbestellung.

Album-Stream: UxB - "Westworld Crisis"