Thees Uhlmann kündigt weitere "Songs & Stories"-Konzerte für diesen Sommer an

Thees Uhlmann spielt morgen das erste seiner "Songs & Stories"-Konzerte - und es soll nicht nur bei der Handvoll Terminen bleiben, die bisher angekündigt wurden. Ende August und Anfang September setzt der Singer/Songwriter weitere Termine an.

Als die erste Ankündigung Ende Juni reinkam, staunten wir nicht schlecht: Tatsächlich meinte Thees Uhlmann nicht den Sommer 2021, als er von neuen Konzerten sprach, sondern diesen Pandemie-Sommer, der Livemusik so schwierig macht. Die angekündigten Termine finden mehrheitlich unter freiem Himmel statt und stets unter Einhaltung strenger Hygiene-Vorschriften. Unter dem Titel "Songs & Stories" spielt Uhlmann nicht mit der vollen Bandbesetzung, sondern im "Danke für die Angst"-Trio mit Simon Frontzek und Rudi Maier, das maßgeblich für das Ende 2019 erschienene, aktuelle Album "Junkies und Scientologen" verantwortlich zeichnet. Neben seiner Musik trägt der ehemalige Tomte-Frontmann auch aus seinem Buch "Die Toten Hosen" vor.

Morgen geht das zum ersten Mal in Lübeck über die Bühne, für das nach dem schnellen Ausverkauf kurzfristig neue Kontingente freigeschaltet wurden, die jetzt verfügbar sind. Der Auftritt in der VISIONS-Heimatstadt Dortmund ist auch bereits ausverkauft. Dafür gibt es jetzt neue Termine in Hannover, Stade, Hamburg und Lingen. Tickets und Infos zu den einzelnen Terminen haben euch Uhlmann und sein Label Grand Hotel Van Cleef in einem Linktree zusammengestellt.

Facebook-Post: Thees Uhlmann mit neuen "Songs & Stories"-Terminen

Live: Thees Uhlmann

28.07. Lübeck - MUK

29.07. Dortmund - Juicy Beats Festival | ausverkauft

30.07. Dresden - Rinne im Ostragehege

31.07. Köln - Tanzbrunnen

02.08. Leipzig - Agra Club

27.08. Hannover - Expo Plaza

28.08. Stade - Lichtspielgarten

29.08. Hamburg - Stadtpark

03.09. Lingen - Arena Sommergarten