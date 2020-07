John K. Samson veröffentlicht neuen Song "Fantasy Baseball At The End Of The World"

Foto: Epitaph

Der ehemalige Weakterthans-Frontmann John K. Samson hat einen neuen, wenn auch sehr kurzen Akustiksong zur Eröffnung der Baseball-Saison veröffentlicht.

Am 24. Juli war Eröffnung der Major League Baseball Saison. Weil wir aber in einer von einer Pandemie dominierten Zeit leben, hat sich Ex-Propagandhi-Bassist und Ex-The Weakerthans-Frontmann John K. Samson von den ungewöhnlichen Umständen zu einem Song inspirieren lassen.

Erst im Februar veröffentlichte Samson das Stück "Millennium For All", das einen Rückgang der Besucher der Millennium Library in seiner Heimatstadt Winnipeg beklagt, weil es am Einlass Flughafen-mäßige Sicherheitskontrollen gibt.

Sein neues Stück handelt von Fantasy Baseball - aber auch vom Trost, dass der gegenwärtige US-Präsident Donald Trump irgendwann sterben wird und wir bis dahin die Zeit nutzen können, um uns zu organisieren und um "something better, something beautiful" zu erschaffen.

"I manage my fantasy baseball team better than I manage my anger these days", singt Samson. "And I'd trade my best pitcher for a draft-pick and picture of the president writhing in pain."

Verpackt sind Samsons wie üblich zart intonierte, trotzdem teils sardonische Zeilen mit minimalistisch gepickter Akustikgitarre. Dazu gibt es ein schönes Stop-Motion/Cut-&-Paste-Video.

Samsons Song erscheint nur einen Tag vor dem 20. Geburtstag der Weakerthans-Platte "Left And Leaving". Zum Jubiläum des Albums lest ihr eine ausführliche Geschichte in VISIONS 329, das ihr ab kommendem Donnerstag am Kiosk findet.

Video: John K. Samson - "Fantasy Baseball At The End Of The World"