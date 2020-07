Pearl Jam kündigen Nachholtermine für 2021 an

Pearl Jam haben ihre neuen Europa-Konzerttermine für 2021 angekündigt. Bereits gekaufte Karten bleiben gültig - und auch der fantastische Support bleibt.

Statt wie ursprünglich schon geplant im Sommer 2020, kommen Pearl Jam nun ziemlich genau ein Jahr später zu uns. Zwei Termine sind für Deutschland angesetzt, im Umland aber noch einige mehr - deswegen listen wir sie euch weiter unten alle auf. Mit dabei sind auch Festivalauftritte etwa beim Pinkpop oder beim Rock Werchter.

Die Grunge-Legenden gehörten zu den ersten Bands, die ihre Tourpläne in weiser Voraussicht wegen der Coronavirus-Pandemie vertagten. Dabei wäre wenige Tage später erst ihr neues Album "Gigaton" erschienen. Auf ihre Bühnenpremiere müssen die neuen Songs also noch warten - doch immerhin konnte die Band von Zuhause aus "Dance Of The Clairvoyants" präsentieren.

Zumindest bei den Deutschlandterminen sind Idles erneut als Support bestätigt. Sie veröffentlichen im September ihr neues Album "Ultra Mono". Die Post-Punks hatten daraus zuletzt die Single "A Hymn" geteilt.

Tickets für die Tour waren schon im Vorfeld schnell vergriffen. Durch die neue Termine und etwaige Umtäusche in der Zukunft könnten aber wieder Tickets verfügbar werden. Es gibt zum Beispiel eine offizielle, an Pearl Jam geknüpfte Ticketbörse.

Live: Pearl Jam

16.06. Amsterdam - Ziggo Dome

17.06. Amsterdam - Ziggo Dome

20.06. Landgraaf - Pinkpop-Festival

23.06. Berlin - Waldbühne

26.06. Imola - Autodromo Enzo e Dino

29.06. Zürich - Hallenstadion

01.07. Werchter - Rock Werchter-Festival

04.07. Stockholm - Lollapalooza Stockholm

06.07. Kopenhagen - Royal Arena

14.07. Budapest - Budapest Arena

16.07. Frankfurt/Main - Festhalle

18.07. Paris - Lollapalooza Paris

21.07. Wien - Stadthalle

23.07. Krakau - Tauron Arena

25.07. Prag - O2 Arena