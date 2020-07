Metz kündigen neues Album "Atlas Vending" an, zeigen Video zu Single "A Boat To Drown"

Foto: Norman Wong

Metz haben ihr viertes Studioalbum angekündigt und dem gleich den neuen Song "A Boat To Drown In" mit Video beigestellt. Die zehn Tracks auf "Atlas Vending" spannen einen thematischen Bogen von Vaterschaft, Medien-induzierter Paranoia über Abhängigkeiten und Isolation bis hin zum Freiheitspathos, der alles hinter sich zu lassen sucht.

Zum Titel des neuen Songs "A Boat To Drown In" sagt Metz-Frontmann Alex Edkins: "[Er] bezieht sich darauf, vollkommen einzutauchen in das, was man liebt und es als Zufluchtsort vor allem Negativen und Antrieb für Veränderungen wahrzunehmen." Der skurrile Clip von Regisseur Tony Wolski illustriert diesen Gedanken wortgetreu und bettet sich mit einem Hauch von Bonnie-und-Clyde-Romantik in das wahnhafte fünfminütige Instrumental-Outro.

Musikalisch sowie inhaltlich lässt sich "Atlas Vending" nicht durchgängig an seinen Vorgängern festmachen, heißt es in der Pressemitteilung zur Ankündigung. Mit scheinbar unvereinbaren Themen im Hinblick auf aktuelle Zustände und Dringlichkeiten schaffen die Kanadier ein stimmiges Ganzes, aus einer gereifteren Sicht der Dinge. Das Noiserock-Trio aus Toronto klinge insgesamt ernster und beständiger, so als planten sie das Manövrieren durch schwierige Gewässer noch über Jahre hinweg zu perfektionieren und musikalisch zu untermalen.

"Atlas Vending" erscheint am 9. Oktober via Sub Pop. Das bislang letzte reguläre Studioalbum ist "Strange Peace" von 2017, im vergangenen Jahr folgte noch die Compilation "Automat".

Video: Metz - "A Boat To Drown In"

Cover & Tracklist: Metz - "Atlas Vending"

01. "Pulse"

02. "Blind Youth Industrial Park"

03. "The Mirror"

04. "No Ceiling"

05. "Hail Taxi"

06. "Draw Us In"

07. "Sugar Pill"

08. "Framed By The Comet's Tail"

09. "Parasite"

10. "A Boat To Drown In"