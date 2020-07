VISIONS Premiere: Jettes (Laura Lee von Gurr) stellen Video zum Song "Team" vor

Momentan pausieren Gurr, um 2021 mit einem neuen Album zurückzukehren. Untätig ist Schlagzeugerin, Gitarristin und Sängerin Laura Lee jedoch nicht, sondern aktiv mit dem Duo Jettes.

Bis zum kommenden Jahr muss man schon noch ausharren, bis das Berliner Indierock-Duo Gurr mit dem zweiten Album nach dem vielgelobten Debüt "In My Head" von 2016 zurückkehrt.

Und während Andreya Casablanca kürzlich mit dem Pop-Song "Talk About It" einen Soloweg eingeschlagen hat, lässt auch ihre Songwriting-Partnerin Laura Lee nichts anbrennen und tritt nun mit dem Duo Jettes in Erscheinung. Wobei: Die Band gibt es bereits seit 2019 und hat im vergangenen Jahr auch unter DIY-Bedingungen eine Debüt-EP veröffentlicht.

Lees Partner bei Jettes ist Melody Connor. Gemeinsam machen sie herrlich harmonischen, leicht melancholischen Indierock mit deutlichem 90s-Einschlag. Eine erste Kostprobe gibt es ab heute mit dem Video zum Song "Team", das die Band und ihre Freunde im Studio, in Wohn- und Schlagzimmern in herrlicher VHS-Optik zeigt.

Kennengelernt haben sich die beiden über Lees Duchess-Box-Label-Kollegin Laura Carbone - und schnell festgestellt, dass ihre Herzen für kalifornisch geprägten Garage Rock mit Pop-Einschlag schlagen. Vergleiche etwa: Best Coast, Dum Dum Girls oder Bleached.

Zu ihrem Song "Team" sagt Laura Lee: "In einer Band zu sein, erfordert viel Teamwork, was nicht immer einfach ist. Menschen, die Musik machen, sind auf ihre eigene Art und Weise alle ein wenig verrückt. Wir haben alle große Egos und sind gleichzeitig die unsichersten Leute auf diesem Planeten. Melody Connor und ich streiten uns oft wie verrückte Geschwister, aber am Ende des Tages ist es klar, dass wir uns, die Musik und diese Band lieben. 'Team' ist eine Hommage an diese Gefühle. An einem Tag malt man sich die größten Dinge aus und am nächsten löscht man sein Instagram und sucht nach Jobangeboten."

Geplant ist in diesem Jahr eigentlich noch eine Mini-Tour sowie Auftritte beim Reeperbahn Festival und beim Rockpalast Crossroads. Drücken wir die Daumen, dass daraus auch was wird.

Video: Jettes - "Team"

(Link zum Video)