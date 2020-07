Tocotronic verschieben Konzerte auf 2021

Tocotronic haben ihre beiden für Spätsommer geplanten Konzerte verschoben. Die Auftritte in Hamburg und Potsdam, bei denen Tocotronic jeweils nur Songs aus ihrer frühen beziehungsweise späteren Karriere spielen wollten, finden nun im Sommer 2021 statt.

Ende August und Anfang September wollten Tocotronic im Potsdamer Waschhaus sowie im Hamburger Stadtpark auftreten. Auf die Bühne sollten unter dem Motto "Let There Be Tocotronic" in Potsdam nur Songs der Berlin-Jahre der Band, also von 2004 bis heute. In Hamburg wiederum sollten ausschließlich Stücke zu hören sein, die während der Hamburg-Zeit des heutigen Quartetts zwischen 1993 und 2003 erschienen waren.

Am Konzept und den Spielorten ändern die Indierocker nichts, lediglich die Termine wechseln wegen der weiterhin unsicheren Auftrittssituation aufgrund der Corona-Pandemie: Die Hamburg-Show findet nun am 13. August 2021 statt, der Potsdam-Auftritt einen Tag später am 14. August. Für letzteren gibt es auch noch Tickets bei Eventim.

Tocotronic hatten sich im April inmitten der Coronavirus-Isolation mit einem neuen Song zur Situation gemeldet: "Hoffnung" sollte den Hörern ebensolche spenden. Zudem engagierte sich die Band wiederholt wieder für eine solidarische Gesellschaft in der Krise.

Bassist Jan Müller war zuletzt außerdem viel mit seinem Musik-Podcast-Format "Reflektor" aktiv.

Anfang 2018 brachten Tocotronic ihr noch aktuelles Album "Die Unendlichkeit" heraus - und der Nachfolger könnte in ungefähr einem Jahr erscheinen, wie Musikerkollege Olli Schulz vor knapp zwei Wochen im Podcast "Fest & Flauschig" (Folge: "Bier & Weißweinschorle") seinem Co-Moderator Jan Böhmermann verriet: "Tocotronic haben ein neues Album gemacht und ich kann sagen - ich hatte das große Privileg, das hat noch keiner gehört - ich durfte ein paar Songs hören. [...] Es ist das aller, aller geilste und ich mach' das nicht aus kumpelhafter... es ist einfach ein Knaller geworden."

Facebook-Post: Tocotronic verkünden Nachholtermine 2021

Live: Tocotronic (2021)

13.08. Hamburg - Stadtpark | ausverkauft

14.08. Potsdam - Waschhaus