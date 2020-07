Destruction spielen Social-Distancing-Konzert in der Schweiz

Bands suchen in der Coronavirus-Pandemie weiter nach Wegen, sich einem normalen Konzertbetrieb wieder anzunähern: Die deutschen Thrash-Metal-Legenden Destruction haben in der Schweiz gerade zwei Konzerte gespielt, bei denen unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln eine geringere Zahl an Zuschauern als sonst zugelassen war. Aufnahmen von den Shows sollen in Kürze zu sehen sein.

Destruction waren seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie nicht mehr live zu sehen gewesen - bis zum 3. Juli, als sie in der Z7 Konzertfabrik im schweizerischen Pratteln an zwei aufeinanderfolgenden Abenden Shows spielten. Am ersten Abend sollen 250 Fans den Auftritt in der ansonsten für 1.600 Gäste ausgelegten Halle besucht haben, der zweite Abend war mit 300 Besuchern ausverkauft.

"Als wir gehört haben, dass das von uns hochgeschätzte Z7 wieder Konzerte den behördlichen Auflagen entsprechend veranstaltet, waren wir erstaunt, weil die Prognose für Shows noch in diesem Jahr sehr schlecht aussah", schrieb Sänger Schmier. "Die Shows waren super, die Leute haben sich sehr respektvoll verhalten und wir haben uns entschieden, die Shows aufzunehmen. [...] Die Welt soll mitbekommen, dass es HOFFNUNG für das Musikbusiness gibt!" Einen Trailer zum Aftermovie der Auftritte findet ihr unten, weiteres Material soll noch diese Woche folgen. Auf dem bisher erschienenen Videomaterial kann man erkennen, dass es deutlich weniger eng ist als sonst und die üblichen Moshpits fehlen. Trotz der geringen Zuschauerzahl halten viele Leute aber nur bedingt Abstand zueinander.

In der Schweiz sind seit dem 6. Juni wieder Konzerte mit bis zu 300 Besuchern erlaubt. Bedingung ist, dass Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen sowie Hygiene- und Abstandsregeln einhalten, auf die das Z7 auch in einem eigenen Facebook-Post hinwies. Aus gutem Grund: Der Club will bis auf weiteres wöchentlich ein Konzert veranstalten, muss also die behördlichen Vorgaben genau einhalten.

In Deutschland gelten in den Bundesländern uneinheitliche Regelungen dazu, welche Kulturveranstaltungen derzeit unter welchen Bedingungen erlaubt sind: Während etwa in Hamburg derzeit maximal 50 Personen unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln, bei Dokumentation der Kontaktdaten der Besucher und bei ausreichend Fläche pro Gast einen Club besuchen dürfen, sind es in Berlin 300 Personen, ab 1. August sogar 500. In der Realität laufen die Beschränkungen oft noch darauf hinaus, dass Clubs nicht kostendeckend arbeiten können und den Betrieb insgesamt pausieren und alle Veranstaltungen absagen oder verschieben müssen.

Großveranstaltungen sind in Deutschland noch bis Ende Oktober bundesweit verboten. Infos zu den Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern findet ihr auf der Webseite der Bundesregierung.

Video: Destruction streamen live aus dem Z7

Video: Destruction - "Back To Thrash"-Konzertmitschnitte (Trailer)

Facebook-Post: Z7 weist auf Hygiene-Vorschriften hin