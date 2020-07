Sufjan Stevens streamt neue Single "America", kündigt Album "The Ascension" an

Foto: Sufjan Stevens

Sufjan Stevens hat sein neues Studioalbum "The Ascension" mit der Single "America" angekündigt. Die bringt mehrere Qualitäten des Musikers zusammen - in einem ausschweifenden Longtrack.

"America" ist kein brandneuer Track und das hört man: Der Song verströmt die gleiche verletzliche Intimität, die Sufjan Stevens' siebtes Studioalbum "Carrie & Lowell" 2015 zu einem Meisterwerk der reduzierten Singer/Songwriter-Kunst gemacht hatte. Nur, dass Stevens den luftigen Track stärker in meditativ-knisternde Fiebertraum-Elektronik gekleidet hat, die gleichermaßen an sein im Frühjahr erschienenes Ambient-Album "Aporia" und seine feierlichen Elektro-Spielereien auf "The Age Of Adz" (2010) erinnert. Zudem ist der Track im Kern zwar nur vier Minuten lang, läuft danach aber in ein langes, sich immer wieder zwischen Chören, Störgeräuschen und Ambient-Drones verformendes Outro aus, sodass er am Ende ganze zwölfeinhalb Minuten andauert.

Inhaltlich spricht Stevens in dem religiös gefärbten und von diversen konkreten Bibel-Anspielungen durchzogenen Text seines "Protestsongs gegen die Schwäche der amerikanischen Kultur" aus der Perspektive von jemandem, der den Glauben an eine höhere Macht verloren hat und doch mit ihr ins Zwiegespräch geht - sein Flehen, Gott (oder wer oder was auch immer) möge ihm nicht das Gleiche antun, was Amerika geschehen sei, gibt dem ganzen dann neben der spirituellen auch eine politische Komponente.

"'America' mag sich passend für diese Zeit anfühlen, aber es wurde vor sechs Jahren geschrieben, erarbeitet während der Entstehung von 'Carrie & Lowell'", so Sufjan Stevens über seinen neuen Song. "Ich war verblüfft, als ich ihn schrieb. Weil er sich irgendwie gemein und meilenweit weg von allem anderen auf "Carrie & Lowell" anfühlte. Also habe ich ihn weggepackt. Als ich das Demo ein paar Jahre später wieder ausgrub, war ich von seiner Vorahnung schockiert. Ich konnte es nicht länger als wütend und unbedacht abtun. Der Song hat eindeutig irgendetwas Prophetisches und Wahres ausgedrückt, auch wenn ich das damals nicht benennen konnte. Er hat mir klar den Weg gewiesen, den ich als nächstes gehen musste."

"America" erscheint am 31. Juli als Twelve-Inch-Vinylsingle mit dem ebenfalls zu "Carrie & Lowell"-Zeiten entstandenen "My Rajneesh" als B-Seite. Unten könnt ihr den Song schon streamen. Außerdem beschließt die neue Single Stevens' kommendes Studioalbum "The Ascension", das am 25. September herauskommt. Insgesamt sind 15 Tracks enthalten, zugrunde liegen denen laut dem Musiker eine "Aufforderung zu persönlicher Veränderung und eine Ablehnung, im uns umgebenden System mitzumachen." Mehr zu Single und Album können Fans auch beim Label Asthmatic Kitty finden.

Stream: Sufjan Stevens - "America"

Cover & Tracklist: Sufjan Stevens - "The Ascension"

01. "Make Me An Offer I Cannot Refuse"

02. "Run Away With Me"

03. "Video Game"

04. "Lamentations"

05. "Tell Me You Love Me"

06. "Die Happy"

07. "Ativan"

08. "Ursa Major"

09. "Landslide"

10. "Gilgamesh"

11. "Death Star"

12. "Goodbye To All That"

13. "Sugar"

14. "The Ascension"

15. "America"