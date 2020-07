Bandcamp-Spezial, Teil 2: Songs, EPs und Compilations zum 3. Juli

Heute verzichtet Bandcamp zum letzten Mal auf seinen Anteil an jedem Verkauf - und VISIONS hilft wieder bei der Navigation durch Neuheiten, Demos und Raritäten. Dieser Beitrag wird bis 18 Uhr auf den neuesten Stand gebracht.

Amenra - "Mass VI"

Die sechste Post-Metal-Messe der Belgier, jetzt mit drei akustischen Bonustracks.

And So I Watch You From Afar - "Successors"

Die nordirische Post-Rock-Band teilt drei Songs, die nicht auf "Heirs" (2015) gepasst haben.

Animal Collective - "Bridge To Quiet"

Gestern per Newsletter angekündigt, heute bei Bandcamp: Eine Überraschungs-EP der Pop-Experimantalisten, collagiert aus jüngst mitgeschnittenen Improvisationen.

Boris - "No"

Das japanische Doom-Hardcore-Noise-Psychedelia-Sludge-Trio kehrt mit seiner (schätzungsweise) 20. LP zurück. Frisch dazu: Das Video zur zweiten Single "Anti-Gone".

Botanist - "Ecosystem Version B"

Grünzeug-Metal-Papst Roberto "Otrebor" Matinelli zaubert eine alternative Inkarnation des "Ecosystem" -Albums aus dem Strohhut. Gibt's nur auf ein paar Kassetten - und auf Bandcamp.

Boygenius - "Demos"

Nur heute: Diktiergerät-Demos der drei "Boygenius" -Songs "Bite The Hand", "Me & My Dog" and "Stay Down". Die Einnahmen lässt die Supergroup aus Julien Baker Phoebe Bridgers und Lucy Dacus zu gleichen Teilen dem Downtown Women's Center in Los Angeles, dem LGBTQ-Gemeinschaftshaus Out Memphis und der Coronahilfe Mutual Aid Disaster Relief Richmond zukommen.

John Carpenter - "Skeleton" / "Unclean Spirit"

Zwei neue Songs des berühmten Soundtrack-Komponisten und Regisseurs ("Halloween", "Die Klapperschlange", "Das Ding aus einer anderen Welt"). Gemeinsam mit Sohn Cody und Schwiegersohn Daniel Davies geschrieben, bilden sie die Vorhut von "Lost Themes III". Bei Bandcamp ist "Skeleton" exklusiv als "Hämoglobin"-farbene Twelve-Inch erhältlich.

Cloud Nothings - "The Black Hole Understands"

Brandneues Cloud Nothings -Album, gänzlich in Quarantäne aufgenommen. Bandkopf Dylan Baldi umschreibt es als "poppig und irgendwie traurig".

Mikal Cronin - "Switched-On Seeker"

Komplett Synthie-basierte Umarbeitung von Cronins aktuellem Album "Seeker" , angelehnt an die "Switched-On"-Serie der Komponistin Wendy Carlos . Als limitierte LP erscheint "Switched-On Seeker" am 29. August, dem ersten Record-Store-Day-Drop 2020. Auf Bandcamp steht der "Seeker"-Kompagnon bereits seit 30. Juni.

Engine Kid - "Bear Catching Fish" und "Angel Wings"

Greg Anderson (u.a. Sunn O))) Goatsnake , Burning Witch) hat die beiden Alben seiner alten Jazzcore-Band ausgegraben.

Angel Wings by Engine Kid

Esben And The Witch - "33"

Erstmals ist die Debüt-EP der Brightoner Band mit Wohnsitz in Berlin digital verfügbar. Benannt ist sie nach den 33 Wirbeln, die das menschliche Rückgrat bilden.

Father John Misty - "Anthem +3"

Josh Tillman covert Cat Stevens, Link Wray und Leonard Cohen . Letzteren gleich zweimal.

Gold - "The Archive Sessions"

Mit dieser Compilation komplettieren die Niederländer nach dem Livealbum "The Isolation Sessions" und der reduzierten "The Bedroom Sessions" -EP ihren Corona-Zyklus. "The Archive Sessions" besteht aus Demos und sechs bisher unveröffentlichten Songs.

Hachiku - "99 Dreams EP"

Die deutsche Wahlaustralierin Anika Ostendorf beendet ihre Cover-Trilogie, die sie selbst scherzhaft "Anika learns Ableton " taufte, mit einem der bekanntesten Cranberries -Songs: "Dreams". Zuvor hatte sie Nenas "99 Luftballons" und Sias "Chandelier" in ihren charakteristischen Dream-Pop transformiert.

Lambchop - "Tour Box"

Kurt Wagner geht in die vollen: 86 Songs enthält die "Tour Box", die es bisher nur auf acht CDs gab.

Lotus Thief - "Aition"

Beth "Bezaelith" Gladding und Band mit einem recht originalgetreuen Cover des Closers vom Windhand -Album "Grief's Infernal Flower" (2015).

Metz - "Live At Ramsgate Music Hall"

Liveversionen von "Cellophane", "Acetate", "Nervous System" und "Raw Materials". Der Gewinn aus dem Verkauf der EP kommt zur Hälfte dem Venue zugute, in dem Metz die Songs am 3. Mai 2018 spielten.

Mutoid Man - "Kiss of Death"

Marissa Nadler - "Moons"

Demo des "War Moans" -Krachers. Probehören ist hier nicht möglich, es geht nur der direkte Download Am zweiten Bandcamp-Freitag veröffentlichte Nadler ihre dritte Cover-Sammlung , diesmal ist es eine entspannende Ambient-EP.

Pluralone - "Nowhere I Am" / "Directrix"

Ex- Red Hot Chili Peppers -Gitarrist Josh Klinghoffer präsentiert zwei neue Songs seines Pluralone -Projekts. Am Schlagzeug: Ebenfalls-nicht-mehr-RHCP-Mitglied Jack Irons. Am Bass: Immer-noch-RHCP-Mitglied Flea.

Pup - "Live At The Electric Ballroom"

Pup s erstes Livealbum steht nur für 24 Stunden online. Die Einnahmen spendet die Indiepunk-Band an die Organisationen Critical Resistance und Breakaway Addiction

Emma Ruth Rundle - "Staying Power"

Ein bisher unveröffentlichter Song aus den "On Dark Horses" -Sessions, der ganz und gar nicht nach Resteverwertung klingt.

Sonic Youth - "Live In Bremen 1991"

Eine Show von der "The Year Punk Broke"-Tour mit Nirvana , die später im gleichnamigen Film dokumentiert wurde.

Spotlights - "Absenter"

Der Neuzugang in Spotlights ' fortlaufender Cover-Reihe ehrt Jawbox

This Will Destroy You - "Variations & Rarities: 2004​​-​​2019 Vol. II"

Bei der Zusammenstellung ihrer zweiten Raritäten-Compilation haben sich This Will Destroy You auf Vorarbeiten zu ihrem Debütalbum konzentriert. Wir hören unter anderem die allererste Aufnahme der-Band, nicht verwendete Intros und einen Beitrag zu einer Football-Dokumentation.

Torres - "Live In Berlin"

Aufzeichnung der letzten Show, die Mackenzie Scott vor dem Lockdown spielte.

SAMPLER

"Two Minutes To Late Night: Covers Vol. I"

Für nur 24 Stunden versammelt die Metal-Comedy-Talkshow fünf der vielen Coversongs (plus "Crazy Train"-Demo), die Koproduzent und Moderator Jordan Olds alias Gwarsenio Hall in den vergangenen Wochen mit einer beeindruckenden Riege Gaststars eingespielt hat. Die Einnahmen werden paritätisch unter den Mitwirkenden aufgeteilt. Empfehlung!