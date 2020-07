Konzertmitschnitt von Zack de la Rochas Band Hard Stance aufgetaucht

Foto: Screenshot Youtube / hate5six

Das Zack de la Rocha eine ausgeprägte Hardcore-Vergangenheit hat, ist kein Geheimnis. Jetzt ist ein Video eines Konzerts von 1990 aufgetaucht, in dem er als Gitarrist seiner ersten Band Hard Stance zu sehen ist.

Als Rage Against The Machine 1991 gegründet werden, kann Sänger/Rapper Zack de la Rocha auf eine kurze, aber illustre Karriere in der kalifornischen Hardcore-Szene zurückblicken. Besonders nachhaltig etwa ist sein Beitrag als Sänger in der Band Inside Out, die 1990 die Vier-Song-EP "No Spiritual Surrender" über das einflussreiche Label Revelation veröffentlicht.

Doch Inside Out sind nur die erste Band, in der Zack de la Rocha als Sänger auftritt. Parallel spielt er kurzzeitig die zweite Gitarre bei Farside zwischen 1990 und 1991 - zu hören auf dem zweiten Demo, das Teil der "Scrap"-Compilation ist und erst 1994 veröffentlicht wird.

Richtig angefangen hat für de la Rocha jedoch alles mit Hard Stance aus dem kalifornischen Irvine. Auch in dieser Youth Crew spielt er die zweite Gitarre. Er ist 18 Jahre alt, als die Band 1988 ihr erste Kassette "End The Hate" veröffentlicht. Im gleichen Jahr folgt die Seven-Inch-EP "Face Reality" und erst 1993 die bereits 1989 aufgenommene Seven-Inch "Hard Stance". Alle Songs der Band wurden 2019 auf der LP "Foundation: The Discography" veröffentlicht, die ihr unten hören könnt.

Jetzt hat die Live-Video-Plattform hate5six einen restaurierten, fast 32-minütigen Konzertmitschnitt ins Netz gestellt. Darin sieht man de la Rocha als Gitarrist der Straight-Edge-Band, während sein Gitarren-Partner ein T-Shirt von Inside Out trägt. Die Show fand am 4. März 1990 im Hollywood Live in - richtig - Hollywood statt. Das Video ist das rumpelige Zeugnis einer klassischen Hardcore-Show mit kurzen Songs und ständigen Pausen - und Securitys auf der Bühne vor einem tobenden, dicht gedrängten Publikum.

Video: Hard Stance am 4. März 1990 in Hollywood

Stream: Hard Stance - "Foundation"