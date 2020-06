VISIONS empfiehlt: Spidergawd kündigen Tour für 2021 an

Foto: Gerhard Kühne

Die norwegischen Hardrocker-Euphoriker Spidergawd kommen Anfang nächsten Jahres wieder auf Tour. Auf dem Plan stehen auch neun Konzerte in Deutschland.

So, wie sie Platten veröffentlichen, touren Spidergawd auch: unermüdlich. Ihre Alben "Spidergawd", "II", "III", "IV" und "V" erschienen 2014, 2015, 2016, 2017 und 2019 - und jedes Mal waren die Norweger zum Release auch hierzulande auf der Bühne zu sehen.

Wenn Spidergawd nun im Frühjahr 2021 wieder live in Deutschland auftreten, darf man also leise hoffen: Bringt die Band dann schon Album "VI" mit? Infos dazu stehen aus, aber auch so gibt es ja mehr als genug Grund, sich auf die Konzerte des für seine unbändige Spielfreude bekannten Quintetts zu freuen. Tickets bekommt ihr bei Eventim.

Spidergawd waren 2013 im norwegischen Trondheim als Projekt der Motorpsycho-Mitglieder Bent Sæther und Kenneth Kapstad entstanden, die sich dafür mit Sänger und Gitarrist Per Borton und Saxofonist Rolf Martin Snustad zusammentaten. 2016 stieg Bassist Sæther bei Spidergawd aus, im gleichen Jahr verließ Schlagzeuger Kapstad Motorpsycho. Seitdem emanzipierten sich Spidergawd vom ungezwungenen Hardrock-Nebenschauplatz zu einer Hitmaschine, die ihren Sound mit NWOBHM und Proto-Punk anreichert.

VISIONS empfiehlt:

Spidergawd

03.03. Hamburg - Knust

05.03. Essen - Turock

06.03. Köln - Gebäude 9

09.03. Wiesbaden - Schlachthof

11.03. Stuttgart - Universum

13.03. Nürnberg - Hirsch

14.03. München - Backstage

18.03. Leipzig - Naumanns

19.03. Berlin - Frannz Club