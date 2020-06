Deftones: Neues Album fertig produziert, Release in Planung

Die Deftones sind mit der Produktion ihres neuen Albums fertig. Das verriet Schlagzeuger Abe Cunningham in einem Interview - und nannte auch schon einen grob angepeilten Release-Termin.

Bereits im April hatte Deftones-Drummer Abe Cunningham sich zum Stand der Dinge rund das neue Album der Alternative-Metal-Veteranen geäußert. Damals erzählte er, die Band nutze den Coronavirus-Lockdown gerade, um den Mix der Platte abzuschließen.

Nun gab Cunningham erneut ein Update: Im Video-Interview mit dem britischen Download Festival berichtete der Schlagzeuger, das Album seiner Band sei fertig produziert. "Wir haben gerade alles fertig", so Cunningham. "Wir haben in L.A. aufgenommen, aber in Seattle gemixt." Aufgenommen hatten die Deftones den Nachfolger zu "Gore" (2016) bereits im vergangenen Sommer zusammen mit Produzent Terry Date, Frontmann Chino Moreno war Ende 2019 - also ohne das Wissen um die Coronavirus-Pandemie - noch von einem Release in der ersten Jahreshälfte 2020 ausgegangen.

Wann die heiß erwartete neue Deftones-Platte nun wirkliche erscheine, beantwortete Abe Cunningham im Interview zumindest grob: "Hoffentlich, vielleicht im September" sei mit einer Veröffentlichung zu rechnen, er habe da "was gehört". Musikalisch könne die Band dabei nicht aus ihrer Haut, es seien aber "Kern-Sounds" der ersten vier Alben "wieder zurück".

Zuletzt hatte die Band ihre Fans mehrfach mit Streaming-Events bei Laune gehalten.

Video: Deftones-Schlagzeuger Abe Cunningham