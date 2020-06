The Stooges kündigen Livealbum mit letztem Auftritt in Original-Line-up an

"Live At Goose Lake: August 8th, 1970" soll der einzige bekannte Mischpult-Mitschnitt eines Konzerts der Urbesetzung der Stooges sein.

Das ursprüngliche The Stooges-Line-up war kurzlebig und hielt nur von 1967 bis 1970. Die Gründungsmitglieder, bestehend aus Sänger Iggy Pop, Gitarrist Ron Asheton, seinem Bruder Scott am Schlagzeug und Bassist Dave Alexander, veröffentlichten zwei Alben: "The Stooges" (1969) und "Fun House" (1970). Dann flog Alexander raus, weil er beim Goose Lake International Music Festival zu betrunken aufkreuzte, um vernünftig spielen zu können.

Am 7. August - also einen Tag vor dem 50. Geburtstag des letzten Gigs in Urbesetzung - wird über Jack Whites Label Third Man Records "Live At Goose Lake" erscheinen. Es ist das einzige bekannte Konzert dieser Besetzung, das mit dem Mischpult live aufgezeichnet wurde. An besagtem Abend des 8. August 1970 spielte die Band die sieben Songs ihres drei Monate zuvor erschienenes Albums "Fun House".

Der Legende nach stand Alexander bei dem Konzert komplett zugedröhnt vor dem 20.000 Menschen starken Publikum und spielte nicht eine einzige Note. Die Aufnahme deckt auf, dass er durchaus sein Instrument spielte - und einige derbe Schnitzer einbaut, bei manchen Songs aber überraschend solide abliefert.

Das rare 1/4-Inch Stereo-Two-Track-Tape der Performance wurde erst kürzlich in einem Keller eines Farm-Hauses in Michigan entdeckt. Vance Powell (The White Stripes) hat die Audiospur restauriert, gemastert hat es Bill Skibbe von Third Man Mastering.

Neben dem schlicht schwarzen Vinyl (und digitalen Formaten), wird es "Live At Goose Lake" auch in zwei limitierten Farbvarianten geben. Eine lilafarbene gibt es exklusiv über Rough Trade, während Indie-Plattenshops eine cremefarbene in einer Screen-Print-Hülle bekommen. Vorbestellen kann man hier.

Im Februar kündigten The Stooges noch ein Boxset zum 50. Jubiläum des Albums "Fun House" an.

Stream: The Stooges - "T.V. Eye" (live)

Tracklist: The Stooges - "Live At Goose Lake: August 8th, 1970"

Side A

01. "Intro"

02. "Loose"

03. "Down On The Street"

04. "T.V. Eye"

05. "Dirt"

Side B

01. "1970 (I Feel Alright)"

02. "Fun House"

03. "L.A. Blues"