Alex Henry Foster spielt "Lavender Sky" im Livestream direkt auf Vinyl

Foto: Stephanie Bujold

Alex Henry Foster spielt am Sonntag, den 14. Juni ein besonderes Konzert: Der Musiker wird mit seiner Band The Long Shadows in einer Kirche auftreten - während die Performance seines Songs "Lavender Sky" direkt live auf eine Schallplatte aufgezeichnet wird. All das könnt ihr im Stream verfolgen.

Der kanadische Your Favorite Enemies-Sänger und die Band werden es sich in besonderer Kulisse in einer Kirche in der Nähe von Montreal gemütlich machen, in der für diesen Zweck ein Studio eingerichtet wurde. Dort präsentiert Alex Henry Foster dann in Zusammenarbeit mit dem Orange Blossom Special Festival seinen Song "Lavender Sky" vom Solodebüt "Windows In The Sky", das erst kürzlich erschien.

Über den erzählt er: "'Lavender Sky' ist meine eigene, persönliche Art um das absolut umwerfende Bild der Vielfalt des lilafarbenen und pinkfarbenen Himmels zu beschreiben, den ich jeden einzelnen Abend sehen durfte, als ich in Tanger gelebt habe. Dieser Himmel hat irgendwie eine Einladung reflektiert, meinen Vater gehen zu lassen, indem ich seinen Tod akzeptiere und endlich in der Lage bin, um ihn zu trauern. Um Frieden mit dem zu schließen, was ich in der Vergangenheit erfahren habe und mir selbst einzugestehen, dass was auch immer ich mir für komplizierte Lügen erzähle, ich nie mit meinem Leben weitermachen hätte können, wenn ich nicht die tiefe Trauer anerkannt hätte, mit der ich meine Existenz und meine Geliebten genährt habe."

Über das besondere Lathe-Cut-Verfahren soll die Live-Performance direkt auf Schallplatte aufgezeichnet werden. Wie das funktioniert, erfahrt ihr weiter unten in einem Video. Anschließend könnt ihr die Platte in einer auf 100 Exemplare limitierten Version kaufen. Mitglieder seines Fanclubs haben 48 Stunden lang exklusives Vorbestellrecht, anschließend könnt ihr das Vinyl geht es in den freien Verkauf.

Der Livestream der gesamten Performance startet am Sonntag, den 14. Juni um 15 Uhr unserer Zeit auf der Facebook-Seite des Orange Blossom Special Festivals. Unten haben wir euch den Stream auch eingebettet.

Foster kommt 2021 wieder nach Europa, um seine wegen der Corona-Krise ausgefallene Tour nachzuholen. Tickets bekommt ihr bei Eventim.

Facebook-Post: Livestream von Alex Henry Fosters Performance

Video: Vorstellung des Lathe-Cut-Verfahrens

VISIONS empfiehlt:

Alex Henry Foster

25.05. Bremen - Lila Eule

26.05. Bielefeld - Movie

11.06. Zürich - Papiersaal

12.06. München - Backstage

15.06. Nürnberg - Z-Bau

16.06. Stuttgart - Club Cann

18.06. Frankfurt/Main - Nachtleben

20.06. Köln - Yard Club

22.06. Hamburg - Nachtspeicher

01.07. Berlin - Privatclub