Punk In Drublic kündigt Nachholtermine für 2021 an

Das Punk In Drublic Fest hat Termine und Bands für 2021 angekündigt. Nachdem der reisende Punkrock-Zirkus von NOFX seine Pläne für dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie canceln musste, kommen die Bands nun im kommenden Jahr vier mal nach Deutschland und Österreich - und das soll noch nicht alles sein.

Eigentlich wären zu diesem Zeitpunkt die für 2020 geplanten Stopps der Punk In Drublic-Festivaltour in Deutschland und Österreich bereits über die Bühne gegangen. Wegen der Corona-Pandemie fielen die Pläne jedoch ins Wasser.

Nun hat der Punkrock-Wanderzirkus den Großteil der Termine und Bands für 2021 angekündigt: Bislang vier Mal macht das Festival in Deutschland und Österreich Station. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim, Infos findet ihr auf der offiziellen Seite des Veranstalters Destiny Tourbooking.

Leider konnten nicht alle geplanten Termine neu angesetzt werden: Statt einer Show in Hamburg gibt es nun eine in Hannover, für München ließ sich noch kein neuer Termin finden, es soll aber noch einer irgendwo in Bayern folgen. Ticketkäufer für beide Termine können sich wegen einer Erstattung an ihren jeweiligen Verkäufer wenden.

Das Line-up gestaltet sich ähnlich wie für 2020 geplant: NOFX treten natürlich ebenso bei allen deutschen und österreichischen Terminen auf wie Me First And The Gimme Gimmes, ebenso Frank Turner, Comeback Kid und Days N Daze. Pennywise sind nur in Berlin und Wiesen zu sehen, Face To Face nur in Hannover und Oberhausen. Die neu hinzugestoßenen The Baboon Show fehlen in Oberhausen, die Satanic Surfers spielen leider gar keinen der Tourstopps im deutschsprachigen Raum. The Vandals und der heiß erwartete Auftritt der legendären Circle Jerks stehen bisher nicht auf dem Programm - es sollen aber noch letzte Acts folgen.

Facebook-Post: Punk In Drublic Europe kündigt Termine und Bands für 2021 an

VISIONS empfiehlt:

Punk In Drublic

16.05. Berlin - Zitadelle

21.05. Wiesen - Wiesen Open Air

04.06. Oberhausen - Open Air Gelände an der Turbinenhalle

05.06. Hannover - Faust Open Air