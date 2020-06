Sludge-Metaller Thou streamen Nirvana-Cover-Album "Blessings Of The Highest Order"

Die linkspolitische Sludge-Doom-Band Thou aus Baton Rouge/Louisiana hat pünktlich zum Bandcamp-Tag am vergangenen Freitag ein 16 Songs starkes Nirvana-Cover-Album vorgelegt.

Die meist um die sechsköpfige, oft gemischtgeschlechtliche und politisch eindeutig linksgerichtete Sludge-Band Thou ist seit ihrer Gründung 2005 äußerst produktiv. Alben, Split-LPs, diverse Kleinformate mit oder ohne übergreifendem Konzept, akustische Ausflüge, Compilations, eine Kooperation mit Emma Ruth Rundle: Sie haben sich schon an vielem ausprobiert.

Auf dem Roadburn Festival 2019 haben Thou sogar ein komplettes Set nur mit Misfits-Cover-Songs gespielt, auf der 2012er Split-Single mit Kowloon Walled City haben sie sich etwa mit einem Cover von "4th Of July" als Soundgarden-Fans zu erkennen gegeben. Nun gehen sie in ihrer Ehrerbietung für eine Band noch weiter.

Auf "Blessings Of The Highest Order" haben Thou sich gleich 16 Songs von Nirvana vorgenommen, um die Stücke knapp 70 Minuten lang durch die Crust-Sludge-Hölle zu schleifen.

Selbstverständlich gibt es dabei nicht das klassische Best-of-Programm, wenn hier auch Songs wie "In Bloom" und das Leadbelly-Cover "Where Did You Sleep Last Night" (hier: "My Girl") sowie der wütende Punk-Kracher "Territorial Pissings" zu finden sind. Vielmehr wühlt sich die Band durch all die schwerverdaulichen Nirvana-Songs, um sie noch schwerverdaulicher zu machen - von "Milk It" über "Endless Nameless" bis "Sifting". Wobei Thou "I Hate Myself And I Want To Die" auch 2014 schon auf der EP "The Sacrifice" gecovert hatten.

Das Album ist für 6,99 US-Dollar auf der Bandcamp-Seite des Labels Robotic Empire als Download verfügbar und pünktlich letzte Woche Freitag, also am 5. Juni zum Bandcamp-Day erschienen, bei dem alle Einnahmen an die Künstler oder für den guten Zweck ohne Verluste abgeführt wurden.

Stream: Thou - "Blessings Of The Highest Order"

Blessings Of The Highest Order by Thou

Tracklist: Thou - "Blessings Of The Highest Order"

01. "Aneurysm" ("Smells Like Teen Spirit"-B-Side)

02. "Dive" ("Incesticide")

03. "Stain" ("Incesticide")

04. "Sifting" ("Bleach")

05. "Blew" ("Bleach")

06. "Floyd The Barber" (Bleach")

07. "School" ("Bleach")

08. "Milk It" ("In Utero")

09. "Scentless Apprentice" ("In Utero")

10. "I Hate Myself And I Want To Die" ("Pennyroyal Tea"-B-Side)

11. "Territorial Pissings" ("Nevermind")

12. "Endless Nameless" ("Nevermind")

13. "Even In His Youth" ("Smells Like Teen Spirit"-B-Side)

14. "In Bloom" ("Nevermind")

15. "Something In The Way" ("Nevermind")

16. "My Girl" ("Unplugged")