Nach tödlicher Polizeigewalt in den USA: Musikbranche ruft "Blackout Tuesday" aus

Als Reaktion auf den gewaltsamen Tod eines Afroamerikaners in Minneapolis bei einer Festnahme durch die Polizei haben Aktivisten aus der Musikbranche den heutigen Dienstag zum "Blackout Tuesday" erklärt. Dieser solle ein Aktionstag gegen Rassismus und Polizeigewalt sein. Zahlreiche Musiker und Angehörige der Musikbranche solidarisierten sich mit der Initiative.

Am 25. Mai war in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota der 46-Jährige Afroamerikaner George Floyd ums Leben gekommen. Ein weißer Polizist hatte sich mit dem Knie fast neun Minuten lang auf den Hals des gefesselten und mit dem Gesicht auf dem Boden liegenden Floyd gekniet, auch noch, nachdem dieser bereits das Bewusstsein verloren hatte. Floyd wurde kurz darauf im Krankenhaus für tot erklärt. Der Vorfall entfachte die schon lange währende Debatte um rassistische Polizeigewalt in den USA neu, es kam zu Protesten und Ausschreitungen, aber auch weltweit protestierten Menschen gegen Rassismus und staatliche Repression.

Auch in der Musikbranche reagierten Menschen auf die Ereignisse: Die beiden schwarzen Musikmanagerinnen Jamila Thomas und Brianna Agyemang riefen unter dem an Queens "The Show Must Go On" angelehnten Hashtag #TheShowMustBePaused die gleichnamige Initiative ins Leben und den heutigen Dienstag zum "Blackout Tuesday" aus. Angehörige der Musikbranche sollten an diesem Tag nicht arbeiten, sondern stattdessen die Ereignisse verarbeiten, sich mit rassistischer Polizeigewalt auseinandersetzen und nach Wegen suchen, sich dieser entgegenzustellen. Die milliardenschwere Musikindustrie habe "überwiegend von der Kunst Schwarzer profitiert", die Branche müsse nun Verantwortung im Kampf gegen Rassismus übernehmen. "Dies ist keine 24-Stunden-Initiative", so die Organisatorinnen. "Wir werden diesen Kampf langfristig kämpfen. Ein Aktionsplan wird folgen." Für den Moment empfahlen sie Organisationen, die man mit Spenden und seiner Zeit unterstützen könne, sowie Informationsquellen zum Thema.

Zahlreiche Plattenfirmen solidarisierten sich mit dem "Blackout Tuesday", darunter auch die Majorlabels Sony, Warner und Universal. Der Grad der Solidarität jedoch schwankte: Während einige Labels andeuteten, Spendenprojekte aufzusetzen, Veröffentlichungen für diese Woche auszusetzen oder ihren Angestellten einen freien Tag zu gewähren, beließen es andere bei öffentlichen Äußerungen.

Bandcamp kündigte an, ab sofort an jedem 19. Juni - dem "Juneteenth", einem Feiertag zur Abschaffung der Sklaverei in den USA - alle seine Anteile an Umsätzen auf der Plattform an den NAACP Legal Defense Fund zu spenden, der von Rassismus betroffenen Personen juristische Unterstützung bietet. Spotify schwärzte in einigen seiner einflussreichen Playlists Header und Logo und ergänzte teils einen Song von 8 Minuten und 47 Sekunden Stille - die Zeit, die der Polizist auf George Floyds Kehle gekniet war.

Zahllose Musiker schlossen sich der Initiative an: Rapper Killer Mike von Run The Jewels hielt eine beeindruckende, emotionale Rede bei einer Bürgermeister-Pressekonferenz in Atlanta, bei der er mit brüchiger Stimme dazu aufrief, sich friedlich zu organisieren und progressivere Politiker zu wählen, statt sich an gewaltsamen Ausschreitungen zu beteiligen. "Es ist unsere Pflicht, nicht aus Wut über einen Feind unser eigenes Haus niederzubrennen", so der Musiker. "Es ist unsere Pflicht, unser Haus zu befestigen, sodass es in Zeiten der Organisation eine Zuflucht sein kann. Jetzt ist die Zeit, um zu planen, Strategien zu entwickeln, sich zu organisieren, Leute zu mobilisieren."

Ice-T von Body Count drückte zunächst Wut und Schmerz aus, "Sie haben einen weiteren Bruder getötet... während sie dabei gefilmt wurden" schrieb er als Auftakt einer Reihe von Tweets zu rassistischer Polizeigewalt. Auch Tom Morello von Rage Against The Machine rief zu Aktivismus auf. Chuck D von Public Enemy lieferte eine gesellschaftliche Analyse im Kurzformat ab.

Auch Rise Against, Radiohead, Slash von Guns N' Roses, Brett Gurewitz von Bad Religion, Billie Joe Armstrong von Green Day, Massive Attack, Jimmy Eat World, Korn, Billy Bragg, Bon Iver und viele mehr drückten ihre Solidarität aus. Serj Tankian von System Of A Down rief sogar dazu auf, die gegenwärtige US-Regierung unter Donald Trump durch friedlichen Protest zur Aufgabe zu bewegen.

Social-Media-Posts: Die #TheShowMustBePaused-Kampagne und die Reaktionen darauf

They Killed another Brother.. On Video. https://t.co/RnuUqfU5o8 — ICE T (@FINALLEVEL) May 26, 2020

When these things happen you get to see how people REALLY feel... I’ve been speaking out on Police Brutality for over 30yrs... And I’ve heard EVERY excuse.. pic.twitter.com/2XguR8LzyK — ICE T (@FINALLEVEL) May 28, 2020

The Cause .... The Climate.......The Cops ....The Crowd .... = The Conditions #GeorgeFloydprotest pic.twitter.com/wBkIKFCeNP — Chuck D (@MrChuckD) May 31, 2020

I condemn the murder of George Floyd.

I condemn the president for sowing hate and divisiveness.

I stand with the protesters

and my brothers and sisters in the black community.

Black lives matter.



RT if you feel the same. — Brett Gurewitz (@BrettGurewitz) May 29, 2020

You want to do something. But you don’t even know where to start.



Start here:



How to Support Protesters in Every City https://t.co/OZwf2fb5Q0 — Rise Against (@riseagainst) May 31, 2020

In solidarity with #blacklivesmatter, our band, management & label will all support #theshowmustbepaused on 02/06.



The gravity of the situation needs the silence to be deafening.



We’d ask @bbc6music @bbcradio2 @bbcr1 & others to consider supporting this global expression. — Massive Attack (@MassiveAttackUK) May 31, 2020

This is what solidarity looks like. Take a day out to reflect on what actions we need to collectively take to support the Black community #TheShowMustBePaused https://t.co/BGkQV6SWrw pic.twitter.com/ceL2pb0Axf — Billy Bragg (@billybragg) June 1, 2020