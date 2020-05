Lamb Of God stellen neuen Song "Routes" (feat. Chuck Billy/Testament) vor

Mit "Routes" haben Lamb Of God den bereits vierten Song aus ihrem kommenden Album vorab veröffentlicht. Für den hat sich die Modern-Metal-Band Chuck Billy von Testament als Gast eingeladen.

Das zehnte Studioalbum "Lamb Of God" sollte ursprünglich am 8. Mai veröffentlicht werden - und wurde dann wegen der Coronavirus-Pandemie auf den 19. Juni verschoben.

Kein Grund für die Metal-Band aus Richmond, Virginia, uns nicht immer wieder mit neuen Songs daraus neugierig zu machen. Nach "New Colossal Hate", "Memento Mori" und "Checkmate" ist "Routes" das bereits vierte Stück, das Lamb Of God vorab aus der Platte vorstellen.

Zu Gast bei dem knackigen, Hardcore-mäßigen Song ist Chuck Billy, Sänger der Bay-Area-Thrasher Testament. Unten könnt ihr den Track hören. Alles über das neue Album und die Nebenbaustellen von Lamb Of God findet ihr in unserer großen Titelstory in VISIONS 327.

Derweil gibt es offizielle Informationen zur verschobenen Europa-Tour, die Lamb Of God ab Anfang April mit Kreator und Power Trip hätten spielen sollen und die dann wegen den Coronavirus-Kontaktbeschränkungen ausfallen musste: Die Termine werden auf 2021 verlegt, genaue Daten sollen folgen, für 2020 gekaufte Tickets gültig bleiben.

Stream: Lamb Of God - "Routes"

Facebook-Post: Lamb Of God zu ihrer verschobenen Europa-Tour mit Kreator und Power Trip