VISIONS 327: "Skate Rock"-Special mit CD

Foto: Anna Merten

Bretter, die die Welt bedeuten: Im neuen VISIONS 327 werfen wir einen sehr ausführlichen Blick auf die gemeinsame Geschichte von Skateboarding & Rock und legen auch eine CD mit wichtigen Skate-Hymnen bei. Eine Playlist mit noch mehr Songs packen wir euch hier als Bonus obendrauf.

Als wir vor über einem Jahr zum ersten Mal in die Schnittmenge von Skateboarding und Rock eingetaucht sind, waren wir überrascht, was es dort alles zu entdecken gibt: Musikalische Pro-Skater und skatenden Musiker verschiedenster Genres erzählten uns, wie beide Welten ihr Leben und ihre Haltung geprägt haben, wir stießen auf fast vergessene Skate-Hymnen, Merchandise und Games, und hatten schnell das Gefühl: Da gibt es noch viel mehr als jenen Skate Punk, unter dem viele bloß Melodycore-Bands wie Millencolin, Lagwagon oder Pennywise verstehen.

Die kommen natürlich auch in unserem 62 Seiten langen Special vor, aber eben auch Skate-Rock-Pioniere wie The Faction, Gang Green, Suicidal Tendencies oder JFA, jüngere Acts wie Fidlar oder The Picturebooks, und natürlich auch deutsche Bands mit Bindung zum Thema wie Disaster Area, die Terrorgruppe oder die Spermbirds - und mit Claus Grabke von Thumb, Eight Dayz und Alternative Allstars interviewen wir den deutschen Pro-Skater/Musiker schlechthin ausführlich.

Außerdem werfen wir einen Blick auf die Soundtracks der Tony-Hawk-Games, blicken auf Skate-Rock-Events, zeigen die stärksten Fotos zwischen Plattencover und Halfpipe und servieren euch nicht nur im Heft mit einer CD voller Skate-Hymnen den passenden Soundtrack, sondern legen hier noch eins drauf: In unserer Playlist findet ihr einen Haufen Songs rund um das Thema "Skateboarding und Rock". Viel Spaß mit VISIONS 327, ihr bekommt das Heft ab dem 28. Mai am Kiosk oder per direkter Bestellung auf unserer Webseite - auch als PDF.

Spotify-Playlist: Skateboarding & Rock