VISIONS empfiehlt: Faith No More kündigen Ersatztermine für Europa an

Foto: Jimmy Hubbard

Faith No More haben neue Termine für ihre abgesagten Sommer-Europa-Shows angekündigt. Alle geplanten Auftritte finden nun fast genau ein Jahr später statt. Parallel hat die Band für ihre Roadcrew einen Benefiz-Merch-Verkauf gestartet.

Die Freude war im Januar groß gewesen bei den Faith No More-Fans: Nach fünf Jahren Live-Abstinenz hierzulande wollte die Band um Frontmann Mike Patton im Sommer 2020 endlich wieder Shows in Deutschland und der Schweiz spielen. Zuvor hatte sie nach einem Teaser nur vereinzelte Festival- und UK-Termine angekündigt.

Wegen der Coronavirus-Pandemie musste die Band jedoch die geplanten Termine allesamt absagen. Nun gibt es endlich Nachholkonzerte: Der Auftritt in Stuttgart verschiebt sich lediglich um einen Tag, die in Berlin und Zürich liegen sogar genau auf dem gleichen Termin, nur eben 2021 statt 2020. Tickets für die Deutschland-Shows gibt es bei Eventim, für die Schweiz bei ticketcorner.ch. Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig, wer sein Geld zurück haben möchte (beziehungsweise einen Gutschein), muss sich an den jeweiligen Ticketverkäufer wenden.

Faith No More haben im Zuge der neuen Termine eine Spendensammlung für ihre Tour-Crew gestartet, die wegen der Coronavirus-Pandemie schwere finanzielle Einbußen hinnehmen musste. "Es gibt viel Aufmerksamkeit dafür, wie gerade die Konzertindustrie zusammenbricht, wie das Musiker, Künstler, Agenten betrifft", so Bassist Billy Gould. "Aber nur ein kleiner Teil der Berichterstattung hat sich auf einen entscheidenden Part von Live-Musik und Tourgeschäft konzentriert: die Crew. Ohne die Crew gibt es keine Show." Weil die Faith-No-More-Crew kaum eine Chance gehabt habe, sich selbst zu ghelfen, wolle man sie nun mit einem speziellen Merch-Verkauf unterstützen, bei dem es limitierte und unterschriebene Artikel der Band wie T-Shirts, Vinyl oder Schlagzeugfelle zu kaufen gibt. Die Aktion findet ihr auf einer eigenen Internetseite.

Auf neue Musik von Faith No More sollten Fans vorerst nicht hoffen: Keyboarder Roddy Bottum hatte zwar in den vergangenen Jahren Hoffnungen geschürt, Anfang 2020 aber klargestellt, dass es derzeit keine konkreten Pläne bei Faith No More gäbe, neue Songs aufzunehmen.

2015 hatten Faith No More mit "Sol Invictus" erstmals seit 18 Jahren wieder ein Album veröffentlicht.

VISIONS empfiehlt:

Faith No More

21.06. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

23.06. Berlin - Max Schmeling Halle

07.07. Zürich - Halle 622

Bild: Benefiz-Merch für die Faith-No-More-Crew