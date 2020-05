Newsflash (Body Count, Phoebe Bridgers, Rammstein u.a.)

Neuigkeiten von Body Count, Phoebe Bridgers, Rammstein, Brandon Boyd, Thurston Moore & Alison Mosshart, Matt Bellamy, Giver und Bad Cop/Bad Cop.

+++ Body Count haben ein Video zu "Point The Finger" veröffentlicht. Zu Beginn macht Rapper Ice-T eine Ansage zur aktuellen Pandemie - er habe schon einige Freunde an das Virus verloren, die Situation sei wirklich ernst zu nehmen. Er habe seine Homies in der Isolation gebeten, einfach ein paar Clips mit ihren Handys zu drehen, woraus nun dieses Video entstanden ist. Power Trip-Frontmann Riley Gale, der auf dem Song zu hören ist, ist auch dabei. "Point The Finger" stammt vom aktuellen Album "Carnivore".

Video: Body Count - "Point The Finger" (feat. Riley Gale)

+++ Phoebe Bridgers hat den neuen Song "I See You" veröffentlicht und eine Welttournee angekündigt - durch ihre eigene Welt. Die Singer/Songwriterin wird insgesamt jeweils Termine in ihrer Küche, ihrem Badezimmer und zwei Shows in ihrem Bett spielen, die auf verschiedenen Seiten exklusiv im Livestream übertragen werden. Details findet ihr im lustigen Tourposter weiter unten. "I See You" ist die dritte Single von "Punisher", ihrem zweiten Album, das am 19. Juni erscheint. Daraus bekamen wir bisher "Garden Song" und "Kyoto" zu hören.

Lyric-Video: Phoebe Bridgers - "I See You"

Instagram-Post: Phoebe Bridgers' World Tour

+++ Rammstein haben die Nachholtermine für ihre wegen Covid-19 abgesagte Arenatour angekündigt. Die Tickets bleiben gültig - allerdings bleibt die Tour auch weiterhin restlos ausverkauft. Zu möglichen Ticketumtäuschen machten Band und Veranstalter bislang keine Angaben.

Live: Rammstein

22.05.2021 Leipzig - Red Bull Arena | ausverkauft

23.05.2021 Leipzig - Red Bull Arena | ausverkauft

27.05.2021 Klagenfurt - Wörthersee Stadion | ausverkauft

31.05.2021 Stuttgart - Mercedes-Benz-Arena | ausverkauft

01.06.2021 Stuttgart - Mercedes-Benz-Arena | ausverkauft

05.06.2021 Berlin - Olympiastadion | ausverkauft

06.06.2021 Berlin - Olympiastadion | ausverkauft

26.06.2021 Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena | ausverkauft

27.06.2021 Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena | ausverkauft

30.06.2021 Hamburg - Volksparkstadion | ausverkauft

01.07.2021 Hamburg - Volksparkstadion | ausverkauft

05.07.2021 Zürich - Stadion Letzigrund | ausverkauft

06.07.2021 Zürich - Stadion Letzigrund | ausverkauft

+++ Incubus-Frontmann Brandon Boyd hat "Myth" von Beach House gecovert. Begleitet von einer Akustikgitarre hatte er vor rund zwei Wochen schon den Song "Goodbye Moonmen" aus der Serie "Rick & Morty" selbst gespielt.

Video: Brandon Boyd - "Myth" (Beach-House-Cover)

Video: Brandon Boyd - "Goodbye Moonmen" (Cover)

+++ Thurston Moore und Alison Mosshart sind in der neuen Episode von "Third Man Public Access" aufgetreten. Der frühere Sonic Youth-Gitarrist spielt in der Webserie von Jack Whites Label Third Man Records ein Stück namens "Mantra For D.A. Levy", benannt nach einem seiner Lieblings-Beat-Autoren. Die The Kills- und Dead Weather-Frontfrau, die zuletzt auch solo Musik veröffentlicht hatte, spielt den bislang unveröffentlichten Song "Roadkill". Neben Musikvideos gibt es weitere Akustikauftritte unter anderem von Anna Burch. In der vorherigen Episode gab es einige andere prominente Beiträge.

Video: Third Man Public Access (Episode 4)

+++ Muse-Frontmann Matt Bellamy hat die Gitarre von Jeff Buckley gekauft. Er plant, sie auch auf einem neuen Muse-Album einzusetzen und sie nicht etwa als Sammlerstück aufzubewahren - denn die 1983er USA Fender Telecaster, mit der Buckley sein Album "Grace" einspielte, habe besondere Eigenschaften. Sie klinge anders als jede andere Telecaster, die er bisher gespielt hat, erzählte er Guitar World. "Ich habe alle elektronischen Elemente analysieren lassen - es wurde nie etwas daran verändert -, aber sie glauben, dass das Pick-up am Hals ein Fehler des Herstellers war und deshalb leicht phasenverschoben ist, und irgendetwas mit der Verkabelung ist seltsam. Um es kurz zu machen, sie hat einen glasklaren, hellen Sound und klingt wie keine andere Gitarre, die ich bisher gespielt habe." Bellamy hofft, dass es Buckleys Wunsch gewesen wäre, dass jemand sie weiterspielt. Der Singer/Songwriter war 1997 im Wolf River in Tennessee ertrunken. Bellamy veröffentlichte kürzlich mit "Tomorrow's World" überraschend einen Solo-Song.

+++ Giver haben ein Video zu ihrem Song "The Other" gedreht. Er besteht aus jeder Menge Aufnahmen, die unterwegs auf Tour entstanden waren - vor und hinter der Bühne. Die Hardcore-Band will damit das Tour-Feeling in Zeiten der Isolation reaktivieren. Der Song stammt von Givers ersten Album "Where The Cycle Breaks". Dessen Nachfolger "Sculpture Of Violence" war im Februar erschienen. Darauf befindet sich unter anderem der Song "Every Age Has Its Dragons (Like An Empire)", zu dem wir euch ein Musikvideo vorstellen durften.

Video: Giver - "The Other"

+++ Bad Cop/Bad Cop haben den neuen Song "Pursuit Of Liberty" veröffentlicht. Der ist eine weitere Auskopplung aus ihrem nächsten Album "The Ride", das die Punkrockerinnen am 19. Juni bei Fat Wreck herausbringen. Bassistin Linh Le hat den Song geschrieben und sagt dazu: "Meine Familie ist 1975 aus Saigon geflohen. Sie haben eine Chance bekommen. Warum bekommen die nicht auch heute noch alle, die vor Gefahr flüchten? Wie kam es hier vom 'Land of the Free' zu 'Build that wall'? Dieser Song handelt nicht (nur) von meiner Familie. Ich habe ihn geschrieben, um auf den extrem beschämenden Umgang mit Geflüchteten aufmerksam zu machen." Zuvor stellten Bad Cop/Bad Cop aus dem Album bereits "Simple Girl" vor, den ihr auch unten hören könnt.

Stream: Bad Cop/Bad Cop - "Pursuit Of Liberty"

Stream: Bad Cop/Bad Cop - "Simple Girl"

Cover & Tracklist: Bad Cop/Bad Cop - "The Ride"

01. "Originators"

02. "Certain Kind Of Monsters"

03. "Take My Call"

04. "Simple Girl"

05. "Breastless"

06. "Perpetual Motion Machine"

07. "Community"

08. "Pursuit Of Liberty"

09. "The Mirage"

10. "I Choose"

11. "Chisme"

12. "Sing With Me"