VISIONS empfiehlt: Psychrocker Mother's Cake kommen mit neuem Album auf Tour

Mit dem neuen Song "Toxic Brother" erforschen Mother's Cake die giftigen Eigendynamiken der Psyche - und loten im Selbstversuch aus, wie man sie mit ordentlich Fuzz in einen randalierenden Psychedelic-Soundtrack verwandelt. Das alles könnt ihr Ende des Jahres live erleben - präsentiert von VISIONS.

Eine minimalistische Rockband-Keimzelle aus Schlagzeuger, Bassist und Sänger/Gitarrist genügt bei Mother's Cake, um mal psychedelische, mal funkige Eskapaden aus der Trickkiste zu zaubern. Aus einer umfangreichen Genre-Palette und jeder Menge wildwachsender Kreativität bastelt das Trio Sound-Collagen, die einmal durchs gesamte Form- und Farbspektrum des Kaleidoskops rotieren. So wirkt es ganz natürlich, wenn die Österreicher auf ihrem aktuellen Album "No Rhyme No Reason" etwa dem harzig-verschwurbelten Zehnminüter "Streetja Man" den rock'n'rolligen Schnellzünder "The Sun" gegenüberstellen.

Mit ihrer neuen Single "Toxic Brother" stürzen sich Mother's Cake nun mit ganzem Einsatz ins psychedelische Fuzz-Vollbad. Im dazugehörigen Video metzgern sie als Axt-schwingende Wahlverwandte von Ty Segall und King Gizzard & The Lizard Wizard nicht nur ihre Gitarren zu Kleinholz.

Mit ihrer brachialen Psychedelic-Hymne kündigt die Band ein neues Album für den Herbst an, das direkt mit auf Tournee gehen soll. So viel überschüssige Energie verspricht schon jetzt eine denkwürdige Live-Performance bei der Tour im Herbst. Tickets könnt ihr euch bei Eventim sichern.

Video: Mother's Cake - "Toxic Brother"

VISIONS empfiehlt:

Mother's Cake

22.10. München - Strom

23.10. Dresden - Beatpol

25.10. Berlin - Cassiopeia

27.10. Köln - Blue Shell

28.10. Bochum - Rockpalast

29.10. Stuttgart - Universum

30.10. Frankfurt/Main - Nachtleben

31.10. Hamburg - Headcrash

20.11. Bern - Gaskessel

21.11. Dornbirn - Conrad Sohm

27.11. Linz - Posthof

28.11. Innsbruck - Treibhaus

04.12. Graz - PPC

07.12. Klagenfurt - Mammut Bar

09.12. Salzburg - Rockhouse

10.12. Wien - Wuk