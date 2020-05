Josh Homme spielt "Villains Of Circumstance" in seinem Badezimmer

Foto: Screenshot Instagram

Auf dem Instagram-Kanal der Queens Of The Stone Age kann man Sänger/Gitarrist Josh Homme bei einer intimen Performance von "Villains Of Circumstance" sehen.

Aufgenommen hat Modedesigner Hedi Slimane den knapp fünfminütigen Clip. Zwischen Farbe und Schwarz/Weiß sehen wir den Frontmann der Queens Of The Stone Age gebräunt und mit sonnengebleichten Haaren in seinem schwarz gekachelten Badezimmer bei einer intimen Darbietung des Songs "Villains Of Circumstance".

Es ist das letzte Stück auf "Villains", dem von 2017 stammenden, noch aktuellen siebten Album der Desertrocker. In der Performance aus Slimanes "Portrait Of A Performer"-Reihe spielt Homme den Song nur auf der Akustikgitarre, die er anfänglich als Percussion-Instrument nutzt.

Der Song wurde als One-Take in Hommes Zuhause in Los Angeles am 30. April aufgezeichnet.

Video: Josh Homme - "Villains Of Circumstance"