Newsflash (Radiohead, Owen, Iron Maiden u.a.)

Neuigkeiten von Radiohead, Owen, Iron Maiden, Sleaford Mods, A.A. Williams, 2nd Grade, Soccer Mommy, Jehnny Beth und Tired Lion.

+++ Radiohead haben ihr Konzert beim US-Festival Bonnaroo 2006 als Video ins Netz gestellt. Die britische Artrock-Band veröffentlicht seit Anfang April regelmäßig Mitschnitte aus ihrem Archiv, um Fans in dieser Phase der Isolation zu unterhalten. Auf Instagram nannte Gitarrist Jonny Greenwood das hier zu sehende Set "die beste Festivalerfahrung, die ich in Amerika jemans erleben durfte". Zum im Tennessee stattfindenden Festival ergänzte er: "Ich hoffe, dass die Hitze, der Staub und der Geruch von feinstem Southern Whiskey so gut herüberkommt wie die Songs." Radiohead hatten ihre "Radiohead Public Library" Anfang des Jahres geöffnet.

+++ American Football-Frontmann Mike Kinsella hat ein neues Album seines Soloprojekts Owen angekündigt und den ersten Song "A New Muse" präsentiert. Die Single vom "The Avalanche" betitelten Album ist ein sanfter, von Kinsellas weicher Stimme und Akustikgitarre getragenes Lied - nur ungemein weniger vertrackt als die Kompositionen seiner Hauptband, aber wegen seiner Getragenheit wesentlich eingängiger. Das neue Owen-Album erscheint am 19. Juni via Polyvinyl und folgt auf "The King Of Whys" aus dem Jahr 2016. Mit American Football hatte Kinsella im vergangenen Jahr Album drei veröffentlicht.

01. "New Muse"

02. "Dead For Days"

03. "On With The Show"

04. "The Contours"

05. "I Should’ve Known"

06. "Mom And Dead"

07. "Headphoned"

08. "Wanting And Willing"

09. "I Go, Ego"

+++ Iron Maiden haben Nachholtermine für ihre ausgefallene Arenatour 2020 angekündigt. Die NWOBHM-Legenden spielen nun im Juni und Juli 2021 in den gleichen Locations. Nur für das Konzert in Zürich konnte kein neuer Termin gefunden werden. Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer nun die Supportslots füllt, sei aber noch nicht abschließend geklärt.

13.06. Bremen - Bürgerweide

16.06. Wiener Neustadt - Stadion Open Air

26.06. Stuttgart - Mercedes-Benz-Arena

30.06. Berlin - Waldbühne

08.07. Köln - Rhein Energie Stadion

+++ Sleaford Mods zeigen ein Video zum Song "Second". Darin wird das britische Post-Punk-/HipHop-Duo von Emma Stansfield und Kate Dickie verkörpert - letztere ist durch ihre Rolle als Lady Lysa Arryn in der Erfolgsserie "Game Of Thrones" bekannt. Jason Williamson und Andrew Fearn selbst sitzen begeistert im Publikum, bekommen aber den Finger gezeigt. "Second" sei bei den Sessions zum Album "English Tapas" von 2017 entstanden und erscheint nun nächste Woche Freitag zusammen mit weiteren B-Seiten und unveröffentlichten Tracks auf der Compilation "All That Glue".

+++ Die Dark-Folk-Musikerin A.A. Williams hat ein düster-atmosphärisches Cover des Deftones-Songs "Be Quiet And Drive (Far Away)" aufgenommen. Ihre Neuinterpretation entstand im Rahmen ihrer "Songs From Isolation"-Reihe, für die die Britin von Fans gewünschte Songs bei sich zu Hause aufnimmt - unter anderem mit ihrem gigantischen Pedalboard, das ihr das Schaffen von großen Klangflächen ermöglicht. Oder reduziert am Klavier, wo sie in der Vergangenheit unter anderem "Every Day Is Exactly The Same" von Nine Inch Nails coverte. Williams veröffentlicht am 3. Juli ihr neues Album "Forever Blue".

+++ 2nd Grade haben die neue Single "Dennis Hopper In Easy Rider" veröffentlicht. Die Power-Pop-Band aus Philadelphia veröffentlicht am 29. Mai ihr 24 Song starkes Debütalbum "Hit To Hit" - wobei kaum einer der Songs bedeutend länger ist als zwei Minuten. Einen weiteren Vorgeschmack gab es schon mit den beiden Singles "Velodrome" und "My Bike", die die Band in einem Musikvideo bündelte.

01. "W-2"

02. "Trigger Finger"

03. "Velodrome"

04. "Something I'll Have To Remember"

05. "Baby's First Word"

06. "100 Hrs"

07. "Dennis Hopper In Easy Rider"

08. "Shooting From The Hip"

09. "Over And Over"

10. "Bye-bye Texas"

11. "You're So Cool"

12. "My Bike"

13. "Sunkist"

14. "Not In The Band"

15. "Sucking The Thumb"

16. "Boys In Heat"

17. "Jazz Chorus"

18. "Try To Be On My Side Now"

19. "When You Were My Sharona"

20. "Maybe I"

21. "Summer Interlude"

22. "Flavor Of The Week"

23. "Summer Of Your Dreams"

24. "Steven's"

+++ Soccer Mommy hat ein Video zu "Crawling In My Skin" veröffentlicht. Das ist in knuffiger 8-Bit-Grafik gehalten und zeigt sie mit ihrer Band bei der Performance in einer belebten, verglasten Gebäudebrücke. Der Song stammt von ihrem im Februar erschienenen Album "Color Theory".

+++ Jehnny Beth streamt mit "Heroine" einen weiteren Vorgeschmack auf ihr Solodebüt "To Love Is To Live". Die Frontfrau von Savages hatte daraus bereits die Songs "I'm The Man", "Flower" und "Innocence" vorgestellt. Der Release-Termin des Albums wurde vom 8. Mai auf den 12. Juni verschoben.

+++ Tired Lion melden sich mit der neuen Single "Waterbed" zurück. Die Alternative-Rocker aus Australien bereiten damit auf ihr noch unbetiteltes zweites Album vor, das bereits fertig sein soll, für das es aber bisher weder Namen noch Release-Datum gibt. Die Band um Sängerin und Gitarristin Sophie Hopes kommt aus dem Umfeld von australischen Alternative-Bands wie Waax und Violent Soho. Deren Frontmann Luke Boerdam hatte Tired Lions Debütalbum "Dumb Days" produziert, das 2017 erschienen war. Zwischenzeitlich präsentierte die Band die Standalone-Single "With Or Without".

