Noel Gallagher streamt unveröffentlichten Oasis-Song "Don't Stop"

Noel Gallagher hat einen bislang unveröffentlichten Oasis-Song online gestellt. Nach eigener Aussage hatte er das Demo des Tracks "Don't Stop" beim Aufräumen zu Hause wiederentdeckt.

"Wie der Rest der Welt hatte ich zuletzt ENDLOS Zeit, also habe ich mir gedacht, ich finde ENDLICH mal raus, was auf den vielen HUNDERT unbeschrifteten CDs drauf ist, die ich hier zu Hause in Kisten rumliegen habe", schrieb Noel Gallagher zu dem wiederentdeckten Oasis-Song. Seines Wissens sei das ihm dabei in die Hände gefallene Demo von "Don't Stop" eine echte Rarität, ansonsten gebe es nur einen alten Mitschnitt von einem Soundcheck in Hongkong von vor circa 15 Jahren. "Ich weiß, dass einige von euch die Nummer lieben, also haben wir uns gedacht, wir veröffentlichen sie, damit ihr daran Spaß haben oder euch darüber streiten könnt."

Der Song wird von einer Akustikgitarre angeführt, darüber gibt es offene E-Gitarren-Licks und den typisch erhabenen Oasis-Gesang, statt Schlagzeug ergänzt nur dezente Percussion das Klangbild. Unten hört ihr die Nummer im Stream.

Noel Gallagher hatte Anfang März seine neue EP "Blue Moon Rising" veröffentlicht, mit der er eine 2019 begonnene EP-Trilogie beschloss.

Sein Bruder Liam hatte kürzlich ein "MTV Unplugged"-Album angekündigt, dessen Release wegen der Coronavirus-Pandemie jedoch vorerst verschoben ist. Zudem spielte Liam ein Konzert für Mitarbeiter der britischen Gesundheitswesens - und regte gegenüber seinem Bruder an, man könne die Pandemie doch für einen einmaligen Oasis-Benefiz-Auftritt nutzen. Wie ernst er die Idee meinte, blieb unklar.

Stream: Oasis - "Don't Stop" (Demo)

Tweet: Noel Gallagher über "Don't Stop"