VISIONS empfiehlt: Pabst veröffentlichen Video zu "Hell" und kündigen Tour an

Foto: Max Hartmann

Die krachigen Berliner Indie-Rocker Pabst geben sich classic-rockig im neuen Song "Hell". Ab November kommen sie auf ausgiebige Tour durch Deutschland mit Abstechern nach Österreich und in die Schweiz.

Die international so was von wettbewerbsfähigen, 90s gefärbten Indierocker Pabst wollen am 19. Juni über ihr eigenes Label Ketchup Tracks ihr zweites Album "Deuce Ex Machina" veröffentlichen. Nachdem sie davon zuletzt bereits die Songs "Skyline" und "Ibuprofen" mit Videos vorgestellt haben, gibt es mit "Hell" jetzt Nachschub.

Der Song überrascht mit Retro-Orgel, Classic-Rock-Hook und swingendem Tamburin. Genau das spielt auch Schlagzeuger Tore Knipping im Video zum Song. Darin sehen wir ihn an verschiedenen Orten in Berlin, etwa dem Velodrom und vor den retrofuturistischen Gebäuden der Berliner Messe shakend im Friesennerz stehen und tanzen.

Eigentlich plante das Trio einen ausgiebigen Festival-Sommer, aber wegen der Corona-Pandemie wird daraus ja leider nichts. Wenn alles gut geht, dürfen wir uns jedoch ab sofort auf die Tour vorfreuen, die Pabst vom 7. November bis zum 18. Dezember für 24 Daten quer durch die Republik führt - mit Abstechern nach Wien, Basel und Winterthur.

Video: Pabst - "Hell"

VISIONS empfiehlt:

Pabst

07.11. Wien - Chelsea

17.11. Essen - Zeche Carl

18.11. Bremen - Lagerhaus

19.11. Flensburg - Volksbad

20.11. Hamburg - Molotow

21.11. Rostock - Peter-Weiss-Haus

24.11. Dresden - Ostpol

25.11. Nürnberg - Club Stereo

26.11. München - Milla

27.11. Stuttgart - Merlin

28.11. Karlsruhe - Kohi

29.11. Augsburg - Soho Stage

01.12. Freiburg - The Great Räng Teng Teng

02.12. Saarbrücken - Sparte 4

03.12. Trier - Lucky's Luke

04.12. Wolfsburg - Sauna Club

05.12. Berlin - Lido

08.12. Münster - Sputnik Café

09.12. Köln - Bumann & Sohn

10.12. Hannover - LUX

11.12. Osnabrück - Kleine Freiheit

12.12. Leipzig - Naumanns

17.12. Basel - Hirscheneck

18.12. Winterthur - Gaswerk