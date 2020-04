Serj Tankian (System Of A Down) veröffentlicht neuen Song "Hayastane"

Serj Tankian hat mit "Hayastane" einen neuen Song veröffentlicht. Die Akustikgitarren- und Streichernummer soll den Armeniern in der Coronakrise Mut machen, den Text des Stücks hat ein prominenter Nicht-Musiker verfasst.

Serj Tankian beginnt "Hayastane" mit Akustikgitarren-Picking, dezenten Streichern und ahnungsvollem Gesang auf Armenisch. Nach einer Minute schwenkt Tankian von den leiseren Klängen um auf druckvollen Gesang, folkloristische Blas- und Streichinstrumente ergänzen stramme Akustikgitarren-Anschläge.

Der feierliche Ton des Stücks aber bleibt in jedem Moment erhalten. Keine Wunder: Ziel sei es laut Tankain selbst gewesen, in dieser Krisenzeit "einen Song zu schreiben, der als Siegesfeier des armenischen Geistes funktioniert und die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Volkes" abdeckt. Die Worte stammen von einem anderen prominenten Armenier: Der armenische Premierminister Nikol Pashinyan hat sie verfasst.

Im Video sind passenderweise neben Tankian allerhand Landschafts-, Gebäude- und Personenaufnahmen aus Armenien zu sehen, die das Land und seine Seele einfangen sollen. Damit die Armenier den Song selbst weiterverbreiten können, ist nicht nur der Songtext, sondern auch die Beschriftung zusätzlich auch in der Landessprache gehalten.

Sämtliche Erlöse des Stücks kommen zu 100 Prozent der My Step Foundation in Armenien zugute, die dort gesundheitliche und soziale Unterstützung auch im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise leistet.

Mit seiner Band System Of A Down wollte Tankian ab Juni Festival- und eigene Shows spielen. Einige wurden wegen der Coronakrise jedoch bereits abgesagt, die Show in Berlin kann höchstens später stattfinden, lediglich das Konzert in Zürich steht bisher noch wie geplant im Kalender. Die Durchführung erscheint aber ähnlich unsicher wie die Frage, ob und wann von System Of A Down nochmal ein neues Album erscheinen könnte.

Seinen SOAD-Kollegen John Dolmayan hatte Tankian kürzlich bei dessen aktuellem Solo-Coveralbum "These Grey Men" bei zwei Songs unterstützt.

Video: Serj Tankian - "Hayastane"

Facebook-Post: Serj Tankian über "Hayastane"