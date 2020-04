Nick Cave stellt 24/7-Streaming-Kanal online

Tausensassa Nick Cave hat sich etwas ausgedacht, um seinen Fans in der Corona-Krise die Langeweile zu vertreiben: einen Youtube-Kanal, der 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche Cave-Content streamt.

"Bad Seed Teevee" ist der feuchte Traum eines jeden Nick Cave-Fans. Rund um die Uhr wird dort ab sofort alles über den australischen Alternative-Crooner gesendet, was als filmisches Material vorliegt: Musikvideos, Live-Mitschnitte, Interview-Clips, Doku-Material und Raritäten, die Caves gesamte Karriere abdecken - inklusive The Bad Seeds und Grinderman natürlich. Dem charismatischen Kult-Entertainer mit der tiefgängigen Vita, dem fulminanten Rock'n'Roll-Leben und der neuerlich weltumarmenden Haltung kann man sich jederzeit widmen, ohne dass es langweilig wird. Zumal man obendrein live kommentieren kann, was dort zu sehen ist.

Eigentlich sollte Nick Cave derzeit auf Tour durch Europa und das UK sein - doch wegen der Pandemie sind die Termine auf April und Mai 2021 verlegt worden. Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

Stream: Bad Seed Teevee – 24hr Nick Cave & The Bad Seeds

Live: Nick Cave & The Bad Seeds (2021)

29.04. Köln - Lanxess Arena

07.05. Hamburg - Barclaycard Arena

08.05. Berlin - Mercedes-Benz Arena

12.05. Wien - Stadthalle

19.05. München - Olympiahalle

03.06. Zürich - Hallenstadion