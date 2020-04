Long Distance Calling streamen neuen Song "Hazard", kündigen Album an

Foto: Vollvincent

Die Post-Rocker Long Distance Calling haben überraschend ein Video zum neuen Song "Hazard" veröffentlicht und damit ein neues Album angekündigt. Die Band hatte überlegt, mit der Nachricht noch hinter dem Zaun zu halten, doch nun soll "How Do We Want To Live?" wie geplant im Juni erscheinen.

"Wir befinden uns gerade alle in einer verrückten Zeit und haben schon überlegt, diese News um einige Monate zu verschieben", geben Long Distance Calling zu. "Aber wir denken, dass unser neues Album, welches den Namen 'How Do We Want To Live? trägt, ein guter Begleiter für die aktuelle Lage ist. Wir haben die Aufnahmen im Februar begonnen und das Album im Lockdown fertiggestellt. Alleine deshalb ist es für uns ein besonderer Abschnitt. Aber auch musikalisch haben wir den LDC-Kosmos erweitert, ohne bekannte Trademarks zu vernachlässigen. Thematisch setzt sich das Album mit dem Zusammenleben von Mensch und Maschine auseinander und greift auch einige Aspekte auf, die gerade eine (erschreckende) Relevanz haben."

Die erste Single "Hazard" ist ein sechsminütiger Instrumental-Trip und setzt das Thema "Mensch & Maschine" mit eindrucksvoll animierten Visuals in Szene. Auch musikalisch soll das Thema Einzug finden: So werde "How Do We Want To Live?" von wesentlich mehr elektronischen Elementen als bisher geprägt.

Nicht jeder Song auf dem finalen Album, dessen Retro-Sci-fi-Cover ihr unten sehen könnt, ist jedoch ohne Gesang: In "Beyond Your Limits" wird die Band laut Pressetext ihre Tradition fortführen, einen Song mit einem Sänger aufzunehmen. Hören werden wir Eric A. Pulverich von Kyles Tolone, einer Alternative-Band aus Göttingen. "Wir haben ihn über unseren Produzenten Arne Neurand kennengelernt", so Long Distance Calling. "Wir waren sofort fasziniert von seiner Stimme und wollten die Qualität seiner Stimme und Melodien zeigen."

"How Do We Want To Live?" erscheint am 26. Juni. Für September hat die Band weiter ihre "Seats & Sounds"-Tour angesetzt. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Long Distance Calling - "Hazard"

Cover & Tracklist: Long Distance Calling - "How Do We Want To Live?"

01. "Curiosity (Part 1)"

02. "Curiosity (Part 2)"

03. "Hazard"

04. "Voices"

05. "Fail/Opportunity"

06. "Immunity"

07. "Sharing Thoughts"

08. "Beyond Your Limits"

09. "True/Negative"

10. "Ashes"

VISIONS empfiehlt:

Long Distance Calling

08.09. Hamburg - Kleine Elbphilharmonie | ausverkauft

09.09. Hannover - Pavillon

10.09. Bochum - Christuskirche

11.09. Dresden - Alter Schlachthof

12.09. Leipzig - Parkbühne

13.09. Berlin - Passionskirche

15.09. Köln - E-Werk

16.09. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

17.09. Mannheim - Capitol

18.09. München - St. Matthäuskirche

19.09. Stuttgart - Mozartsaal