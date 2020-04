Foo Fighters singen "Times Like These" mit Biffy Clyro, Royal Blood und vielen Popstars

Foto: Screenshot Youtube

Die BBC hat für eine neue Version des Foo Fighters-Hits "Times Like These" allerhand Stars und Sternchen zusammengetrommelt, die den Alternative-Rock-Klassiker per Internet-Schalte gemeinsam intonieren.

BBC Radio 1s "Live Lounge" ist seit vielen Jahren dafür bekannt, dass allerlei Musiker*innen und Bands Songs anderer Künstler*innen covern. Diesmal haben sie sich aber selbst übertroffen und für eine Special-Stay-Home-Edition von "Times Like These" diese Riesentruppe zusammengetruppelt: Foo Fighters, Dua Lipa, Coldplay-Sänger Chris Martin, Ellie Goulding, Sean Paul, Sigrid, Biffy Clyro, Rita Ora, Zara Larsson, Hailee Steinfeld, 5 Seconds Of Summer, Yungblud, Bastille, Royal Blood, Anne-Marie, Sam Fender, Rag N Bone Man, Paloma Faith, Jess Glynne, Grace Carter, Dermot Kennedy, AJ Tracey, Celeste und Mabel. Die meisten steuern ihre Stimme bei, andere sachte Percussion, Akustikgitarren, Piano und Biffy Clyros Simon Neil sieht man sogar mit Geige.

Das ambitionierte Projekt soll die Botschaft verbreiten, doch bitte daheim und in Sicherheit zu bleiben, während die Corona-Krise grassiert. Zudem soll mit dem Song Geld für den guten Zweck gesammelt werden, indem das Stück ab jetzt zum Kauf bereitsteht. Die Einnahmen gehen an den COVID-19-Solidarity Response Fund der Weltgesundheitsorganisation.

Video: Live Lounge Allstars - "Times Like These" (BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge)