Kvelertak spielen am Freitag ein Wohnzimmer-Konzert

Mit "Live From Your Living Room" wollen die norwegischen Metal-Rock'n'Roller Kvelertak ein 60-minütiges Set spielen. Der Zutritt zum Streaming-Event kostet allerdings etwa 9 Euro.

Am morgigen Karfreitag wollen Kvelertak ab 21 Uhr europäischer Zeit auf die Bühne gehen, irgendeine Bühne jedenfalls, auf der die sechs Musiker aus Oslo sonst eher nicht stehen. Wie genau das aussehen soll, bleibt jedoch noch abzuwarten.

Die Band kommentiert es folgendermaßen: "Wir hatten noch drei Wochen unserer Europa-Tour vor uns, bevor alles geschlossen wurde und wir nach Hause zurückkehren mussten. Wie so viele von euch wissen wir momentan nicht, wann wir zu unserer Arbeit und auf die Straße zurückkehren können. Aber nur langweiligen Menschen wird langweilig. Während wir also auf die Apokalypse warten, die uns entweder alle auslöscht oder an uns vorbeizieht, laden wir uns in euer Zuhause ein."

Klar ist, dass die "Kvelertak One Day World Tour - Live From Your Living Room" eine "andere Art von Show" sein wird, als man es von der Band gewohnt ist. Zusätzlich zum Konzert soll es auch ein Q&A geben, bei dem man mit der Band und miteinander chatten kann. Außerdem kann man verschiedene T-Shirt-Bundles und neuen Tour-Merch bestellen, die es im Online-Merch-Shop der Band zu erstehen gibt.

Das Konzert ist jedoch keines der gerade üblichen Online-Streaming-Events, denn Kvelertaks Internet-Auftritt kostet 100 norwegische Kronen, was etwa 9 Euro entspricht. Anmelden kann man sich auf vierlive.no.

Erfolgreich nach einem ähnlichen Bezahlmodell ist bereits das Boatless Booze Cruise über die Internet-Bühnen gegangen. Mit der Livestream-Aktion unterstützte das Hamburger Booze Cruise Festival die wegen ausbleibender Einnahmen bedrohten Clubs der Stadt.

