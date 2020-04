Muff Potter streamen mit "Was willst du" ersten neuen Song seit 11 Jahren

Foto: Yannic Bill

Muff Potter kehren mit neuer Musik zurück: "Was willst du", den ersten neuen Song der Punkrocker seit 11 Jahren, gibt es ab sofort im Stream zu hören. Dabei sollte der eigentlich jetzt noch gar nicht erscheinen.

"Was willst du" nimmt den Faden dort wieder auf, wo Muff Potter vor 11 Jahren mit ihrem letzten Album "Gute Aussicht" aufgehört hatten. Die Platte war damals ein faszinierender Zweiklang aus Pop und Sperrigkeit, der neue Song kennt den alten Punkrock der Band ebenfalls nur als Option, fließt eher post-punkig melancholisch, fast indierockig konzentriert dahin - "Eiskunstlauf ohne Ton", aber abgewogener, mit einem Hauch von Altersweisheit, wenn man so will.

Dazu singt Sänger Thorsten "Nagel" Nagelschmidt Fragmente, die von Selbstzweifeln und Abgehängt sein handeln, vom Status Quo in einem ungerechten Land, und landet bei einem Refrain, aus dem Mitgefühl und die Aufforderung zur Selbstermächtigung sprechen: "Was hast du/ Was willst du/ Denn?" In guter "Punkt 9"-Tradition hat Nagel dabei auch den Aufstieg der Rechtspopulisten im Blick: "Ein schwacher Staat/ Ein starker Mann/ Ein großes Maul, ein falsches Kreuz, ein dummes Land/ Und eines Tages wird das alles hier/ Nicht mehr mir gehör'n" heißt es da, und kurz darauf: "Wer arm auf diese Welt kam, geht auch arm ins Grab". Gegen Ende schwellen die Instrumente an, Frauenstimmen stoßen dazu.

Dieser Frauenchor stammt von Uta Bierbaum und Sonja Deffner, letztere hat auch das Single-Artwork entworfen und dafür auf ein Foto aus Nagels Reihe "iPhone Accidents" zurückgegriffen. Produziert wurde "Was willst du" von Muff-Potter-Gitarrist Dennis Scheider, der Song ist ob sofort digital über das bandeigene Label Huck's Plattenkiste im Vertrieb von The Orchard erhältlich.

"Im Dezember 2019 schlossen wir uns für sechs Tage auf dem Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde ein, um herauszufinden, ob wir noch zusammen neue Musik machen können oder wollen", schreibt Nagel zum Entstehen des Tracks und erklärt dann auch, warum der nun ohne Album, Tour oder sonstigen Rahmen für sich erscheint. "Eine zweite Session war für April angedacht. Wegen der aktuellen Situation kann diese nun leider nicht stattfinden, so dass wir uns entschlossen, stattdessen einen der im Dezember entstandenen Songs JETZT SOFORT aufzunehmen und JETZT SOFORT zu veröffentlichen. Außergewöhnliche Umstände, außergewöhnliche Maßnahmen usw usf, Sie wissen schon. Es tut gut, sich in diesen seltsamen Zeiten als handlungsfähig zu erleben, und der Zeitpunkt erschien uns richtig."

Muff Potter waren im Sommer 2018 nach fast neun Jahren Bandpause mit einem kurzen Festival-Gig wieder in Erscheinung getreten, dann Anfang 2019 mit umjubelten, ausverkauften Comeback-Konzerten vollends auf die Bühne zurückgekehrt und hatten auch Sommerfestivals sowie weitere Shows gespielt, unter anderem mit ihren Buddies Hot Water Music.

Neue Musik hatte es damals nicht gegeben, es war lediglich die Raritäten-Compilation "Colorado" neu erschienen, außerdem gab es Vinyl-Reissues fast aller Alben der Band.

Nagelschmidt hatte bereits 2007 sein erstes Buch veröffentlicht, am 29. April erscheint nun sein neuer Roman "Arbeit" bei S. Fischer, eine geplante Lesetour muss vorerst ausfallen. Es ist bereits das fünfte Buch des Musikers und Autoren.

Stream: Muff Potter - "Was willst du"