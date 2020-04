John Frusciante veröffentlicht neue Trickfinger-EP

Red-Hot-Chili-Peppers-Gitarrist John Frusciante hat unter seinem Acid-House-Pseudonym Trickfinger überraschend die EP "Look Down, See Us" veröffentlicht - der erste Release auf seinem neuen Label Evar.

Das aus vier Tracks bestehende "Look Down, See Us" ist die erste von drei Veröffentlichungen, die John Frusciante für 2020 angekündigt hat. Die zweite, "She Smiles Because She Presses The Button", soll am 3. Juni folgen, Titel und Erscheinungsdatum der dritten sind noch unbekannt.

Für die gesamte Reihe und vermutlich noch weitere Projekte hat Frusciante mit seiner Freundin Marcia Pinna (alias Aura T-09) das Label Evar gegründet. Das Paar beschreibt seine gemeinsame Unternehmung als "experimentelles Electronic-Label mit Schwerpunkt auf Genre-trotzenden, vergänglichen Hybrid-Räumen aus Musik für Gehirn und Körper." Die bisherigen Trickfinger-Alben "Trickfinger" (2015) und "Trickfinger II" (2017) waren noch an das Label Acid Test geknüpft.

Vergangenen Dezember war Frusciante nach mehr als zehn Jahren Pause erneut zu den Red Hot Chili Peppers zurückgekehrt. Sein Ersatz Josh Klinghoffer hatte dafür den Platz räumen müssen. Kurz darauf hatte Schlagzeuger Chad Smith verraten, dass Frusciante am Nachfolger zu "The Getaway" von 2016 mitarbeitet, im Februar dann war der ehemals verlorene Sohn zum ersten Mal seit 13 Jahren mit der Band aufgetreten.

Stream: Trickfinger - "Look Down, See Us"

Look Down, See Us by Trickfinger

Cover und Tracklist: Trickfinger - "Look Down, See Us"

01. "GR 8"

02. "Meaning To"

03. "Cymm Trace"

04. "Look Down, See Us"