VISIONS Premiere: Heavy Harvest stellen neuen Song "Candy" vor

Ende April wird das Schweizer Noise-Rock-Trio Heavy Harvest sein zweites Album "Iron Lung" veröffentlichen. Davon präsentieren wir jetzt schon mal den Song "Candy".

Aus Basel kommen Heavy Harvest. 2016 haben O’Neal (Gitarre, Gesang), Aaron (Bass) und Jonas (Schlagzeug) mit Marc Bouffé von den Hathors das Debüt "Rats" aufgenommen, das 2017 erschienen ist. Jetzt legen sie nach.

Am 24. April wird "Iron Lung" via Czar Of Crickets erscheinen. Die zwölf Songs haben Heavy Harvest 2019 im REC Studio (Knut, Impure Wilhemina, Zatokrev) in Genf aufgenommen. Auf der Platte hat die Band noch ein paar Pfund zugelegt, ein sehniges Stück Noise im besten Sinne abgeliefert, teils mit walzenden Sludge- und crustigen Hardcore-Einschüben.

Während der erste Song "Body Hammer" noch dem Schmirgelpapier-Sound von Unsane nahe kommt, hört man den hardcore-punkigen Einfluss vor allem dem gerade mal 90-sekündigen "Candy" an.

Stream: Heavy Harvest - "Candy"

Stream: Heavy Harvest - "Body Hammer"