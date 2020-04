Farin Urlaub covert "Alles ist gut" von DAF

Die-Ärzte-Mitglied Farin Urlaub hat den verstorbenen DAF-Sänger Gabi Delgado-López gewürdigt - mit einem Cover des DAF-Songs "Alles ist gut".

"Aus traurigem Anlass" sei sein Cover entstanden, so schreibt Farin Urlaub selbst und geht dann auf seine Beziehung zu den Electropunks und EBM-Pionieren DAF ein. "Als junger Punker trug ich eine Lederjacke, auf der jahrelang in weißer Plaka Farbe (was besseres hatte ich nicht) ein Zitat von DAF stand: 'Verschwende deine Jugend, solange du noch kannst!' Jetzt bin ich ein alter Sack und Gabi Delgado (-López) ist gerade gestorben, was mich traurig macht. Hier eine kleine Hommage an diese seltsame, großartige und mutige Band; rücksichtslos im Keller aufgenommen."

"Alles ist gut", der Titeltrack des gleichnamigen DAF-Erfolgsalbums von 1981, ist eine faszinierende Nummer: Auch hier trägt den Song ein maschinell anmutender Synthie-Beat zum muskulösen Schlagzeug-Spiel von Robert Görl, allerdings nicht pumpend und marschierend, sondern langsam und hypnotisch wiederholt. Darüber deklamiert Gabi Delgado-López mit Grabesstimme, dass alles gut sei, während die Stimmung des Tracks eher lauernd und latent gefährlich wirkt - Electropunk goes Gothic-Sozialkritik, wenn man so will.

Bei Urlaub kommt die Melodie eher von einer Art elektronischem Xylophon, darunter schwellen schwere Synthie-Drones und Background-Gesangsflächen an und wieder ab - seine Interpretation klingt dadurch insgesamt heller, offener und moderner, aber nicht weniger unterschwellig bedrohlich.

Gabi Delgado-López war am 22. März im Alter von 61 Jahren verstorben. Seine 1978 in Wuppertal gegründete Band Deutsch Amerikanische Freundschaft, kurz DAF, gilt als Wegbereiter für Genres wie Electropunk, Neue Deutsche Welle, EBM und Techno. Ihr maschineller Synthie-Sound, der bewusst monotone Sprechgesang und die provokanten bis dadaistischen Texte prägten über Genre- und Ländergrenzen hinaus Künstler.

Farin Urlaub hatte mit seiner Band Die Ärzte gerade erst im jeweiligen Zuhause den DIY-Corona-Track "Ein Lied für Jetzt" aufgenommen und mit einem passenden Video versehen.

Stream: Farin Urlaub - "Alles ist gut" (DAF-Cover)

Stream: DAF - "Alles ist gut"