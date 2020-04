"Songs Of Love And Hope": Die Playlist für bessere Laune

Wir haben euch auf Spotify eine Playlist zusammengestellt, die euch die unangenehme Situation, in der wir uns gerade alle befinden, ein wenig vergessen lassen soll. Ein gutgelauntes Potpourri für euer Gemüt.

Ihr kennt das wahrscheinlich so gut wie wir selbst: Musik kann helfen, sie ist wie Medizin für die Seele. Sie kann der Soundtrack zur Stimmung sein - sie kann die Stimmung aber auch ändern. Dass unser aller Stimmung dieser Tage trotz herrlichen Sonnenwetters nicht unbedingt die beste ist und wir uns leider alle mit größeren und kleineren Problemen und Einschränkungen abfinden müssen, ist die Tatsache, die einen runterziehen kann. Deshalb dachten wir uns: Versorgen wir euch mit einer Playlist, die eure Stimmung aufhellen soll, die euch motivieren und auf angenehmere Gedanken bringen möchte.

Gesammelt haben wir dafür einen bonbonbunten Mix aus - vor allem - längst liebgewonnenen Klassikern. Sich da nur auf die "VISIONS-Zeitrechnung" ab Anfang der 90er zu beschränken, wäre jedoch viel zu schade gewesen. Deshalb werden euch in der Liste auch eine Menge Songs begegnen, die bis in die 60er zurückreichen. Denn: Was wäre eine Motivations-Playlist ohne "Good Vibrations" von den Beach Boys oder "Don't You Worry 'Bout A Thing" von Stevie Wonder? Genau: unvollständig.

So oder so erheben wir aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jeder von euch hat sicher noch zig Ideen für eine eigene Playlist, die die grauen Wolken aus dem Gemüt vertreibt. Und genau das wollen wir auch. Wir hoffen, dass euch diese Songs durch die Wohnung tanzen lassen, euch ein Grinsen ins Gesicht zaubern, euch mitsummen und mitsingen lassen und euch die angenehmsten Ohrwürmer verpassen. Viel Spaß damit und bleibt gesund!

Ach so: Hört die Liste am besten im Shuffle, da sie keine spezifische Reihenfolge hat.

Welche Platten habt ihr in den letzten Wochen selbst für euch wiederentdeckt, welche bringen euch durch die Quarantäne? Schreibt uns - alle Infos findet ihr in diesem Post.

Spotify-Playlist: "Songs Of Love And Hope"